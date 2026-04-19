金像奖2026｜卫诗雅夺最佳女配角 嫁医生老公成人生胜利组 回顾「牌王」影后辛酸奋斗史

金像奖2026／最佳女配角／卫诗雅／再见UFO丨第44届香港电影金像奖（44rd Hong Kong Film Awards）于2026年4月19日假香港文化中心大剧院举行，由ViuTV 99台足本现场直播。上届金像影后卫诗雅（Michelle）今年凭电影《再见UFO》中的演出，再度获得香港电影金像奖提名，打败《女孩不平凡》的邓涛、《水饺皇后》的惠英红、《风林火山》的鲍起静及《寻秦记》的滕丽名，夺得「最佳女配角」，一齐来回顾卫诗雅的演艺之路。

金像奖2026丨卫诗雅曾凭《破‧地狱》成七料影后

回顾卫诗雅的演艺之路，去年绝对是她发光发热的一年。她凭借在电影《破‧地狱》中触动人心的精湛演技，不仅首度夺得香港电影金像奖「最佳女主角」，更横扫海内外合共七个影后殊荣，成就「七料影后」的传奇。影后光环加持下，卫诗雅人气与身价同步飙升，其健康正面的形象深受品牌商户青睐，广告代言接过不停，短短半年已吸金逾千万，晋身成为新一代的「广告天后」，事业成就达至巅峰。

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金像奖2026丨卫诗雅事业爱情两得意

在事业上名利双收的同时，卫诗雅的爱情也开花结果。她于去年与拍拖多年的医美医生男友周祉安共谐连理，成为幸福人妻，喜讯获得全城祝福。卫诗雅曾甜蜜地表示，欣赏丈夫在她情绪化时能给予温柔的安抚，并大赞对方学识渊博，是她生命中既聪明又甜蜜的「人生战友」。两人一动一静的互补性格，成为了彼此最稳固的依靠，也让卫诗雅在幕前全力冲刺时，拥有一个温暖的避风港。

金像奖2026丨卫诗雅被封「牌王」

卫诗雅的成功并非一蹴可几，出道初期的她曾历经漫长的事业低潮。然而，天性积极的她并未气馁，反而选择沉潜装备自己，在那些不确定的日子里考获钻石鉴定、导游、船主，甚至初级中医等多元化的专业牌照，被网民封为「牌王」。永不放弃的惊人毅力，让她磨练出更坚韧的心志，最终凭借实力在影坛找到属于自己的位置，由当年的邻家女孩，蜕变成今日备受肯定的实力派影后。