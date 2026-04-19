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金像奖2026｜杜德伟首夺最佳男配角 母为歌后张露 曾恋多位女星 娶细24岁妻曾不被看好

影视圈
更新时间：21:20 2026-04-19 HKT
发布时间：21:20 2026-04-19 HKT

金像奖2026／杜德伟／最佳男配角／风林火山丨在2026年4月19日晚举行的第44届香港电影金像奖颁奖典礼上，竞争激烈的「最佳男配角」奖项最终由入行41年的杜德伟（Alex To）凭借电影《风林火山》中的破格演出夺得。杜德伟早前已凭此角荣获2026香港电影导演会年度颁奖典礼的「最佳男配角」，此次在金像奖上击败陈湛文、袁富华、黄又南及林家熙等强劲对手，以大热姿态首度提名并成功获奖，为其演艺生涯写下光辉一页。

《风林火山》造型突破演活癫狂反派

杜德伟在《风林火山》中饰演的「李文狄」一角，无论在造型或角色性格上均有极大突破。他一改以往帅气形象，以蓬乱的须发塑造出粗俗不羁的接班人，与金城武饰演的弟弟形成强烈对比，其兼具野蛮与脆弱的双重特质，将兄弟间的权力斗争演绎得淋漓尽致。对于入行超过四十年首次获得金像奖提名，杜德伟曾坦言是他从未想过的经历，并视之为「最好的生日礼物」及对其演艺事业的一大鼓励。

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杜德伟出身演艺世家曾陷低潮

杜德伟的演艺之路并非一帆风顺。他出身于音乐世家，母亲是「中国歌后」张露，父亲为著名鼓手，凭借《新秀歌唱大赛》冠军身份入行后，以其前卫音乐风格及火辣舞姿走红。然而，他曾因与吴君如、周汶锜的恋情及个人风波而备受关注，事业一度陷入低潮。直至2012年，他与比自己年轻24岁的摄影师李晓冰（Ice）结婚，并育有一子，昔日的乐坛坏孩子彻底转型，成为将家庭放在首位的爱家好男人。

杜德伟受吴孟达启发磨练演技

能够在演技上获得肯定，杜德伟曾表示已故前辈吴孟达（达哥）对他影响至深。他忆述早年与吴孟达合作拍剧时，对方不仅赠书《角色的诞生》，更言传身教，让他明白到演员必须刻苦耐劳，并要彻底读通剧本。正是这种对演戏的敬业态度与不断的自我要求，让杜德wet在演艺路上持续进步，最终凭借《风林火山》中的精湛表现，赢得了香港电影金像奖的殊荣，证明了其在歌唱以外的演员实力。

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