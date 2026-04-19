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金像奖2026丨致敬37位已故影人 蔡澜、许绍雄、冯淬帆星光殒落

影视圈
更新时间：21:37 2026-04-19 HKT
发布时间：21:37 2026-04-19 HKT

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击红地毡盛况及稍后7时30分举行的颁奖典礼。香港电影金像奖每一年均设怀念已故影人环节，今年大会以庄重而温馨的方式，缅怀37位为香港电影作出卓越贡献的电影工作者，向过去一年离世的电影从业员致以最崇高的敬意。 

悼念已故电影圈中人

金像奖2026的大银幕上，现场气氛庄严而肃穆，播放著一幕幕经典的电影画面。从蔡澜、雪妮、唐佳、导演黄泰来、制片人冯秉仲、导演潘文杰、粤剧班主伍永熙、林尚武、段伟伦、吴博君、主持韦基舜、监制兼编剧厉河、制片兼演员张权、粤剧演员李奇峰、邓小慧、杨尚斌、甄志强、方刚、高苓、游飚、场务杨庭皓、粤剧音乐家（二胡家）麦惠文、导演余积廉、冯淬帆、施明、袁祥仁、配音员黄河、黎锡、潘宏彬、刘韵、美术及服装指导莫少奇、林冲、许绍雄、黎宣、梁小龙、周骢及制片人兼演员Chuck Norris。

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