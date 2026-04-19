金像奖2026丨「港产片特效之父」朱家欣领终身成就奖 周润发自爆入行跟朱父有关 为刘伟强成就《风云》

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击红地毡盛况及稍后7时30分举行的颁奖典礼。《星岛头条》在现场直击颁奖礼各奖项的出炉得主谁属。朱家欣获颁「终身成就奖」，由周润发及导演刘伟强进行颁奖。

周润发见到朱家欣即感谢其父：「都要多谢朱生俾个机会我喺度颁个奖俾佢，因为佢老爹系我训练班嘅校监，佢老爹如果唔签纸俾我呢，我系毕唔到业㗎。」

周润发刘伟强拉朱家欣合照

导演刘伟强同样感谢朱家欣：「我都要多谢朱生，因为当时冇朱生，Central（先涛）开始用一个特技，然后我真系唔知点拍《风云》。因为《风云》都系我一个转捩点嚟，我唔可以拍武侠片，用好似（钱）嘉乐用威也吊吊去呀，放吓烟，唔得㗎嘛我哋。所以啱啱好朱生有有有特技公司，CGI，第一次香港用呢个CGI，所以就有咗我呢部《风云》，多谢朱生。」

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朱家欣获奖感荣幸

获颁「终身成就奖」的朱家欣在台上先感谢周润发、导演刘伟强及大会：「多谢大会俾我咁重份量嘅奖俾我，我觉得好荣幸。」朱家欣表示：「我谂一切都系由一个梦开始，不过个梦呢系30年前㗎啦，就希望攞高科技呢，就注入去电影度，系可以同荷里活嘅电影较一日高低。结果《风云》就破咗纪录啦！」

朱家欣感谢与他一同奋斗多年的五百多位员工，以及信任他的电影公司老板、监制，还有蔡澜、文隽、刘伟强、周星驰。朱家欣不忘感谢家人：「要多谢我老婆，咁多年精神上支持我，等我可以继续呢去面对挑战，多谢！」周润发和刘伟强颁发「终身成就奖」给朱家欣后，随即广告时间，周润发即叫在场人士做出心心手势，三人在台上影合照。