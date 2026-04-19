金像奖2026丨邓涛《女孩不平凡》撼赢李佳芯勇夺最佳新演员 对未来充满希望：仲相信有UFO

金像奖2026／最佳女配角／第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行，今届「最佳新演员」由邓涛凭同性恋题材电影《女孩不平凡》成功击败李佳芯《金童》、李哲坤《捕风追影》、周祗月《逆转上半场》与及苏子茵《给爱丽丝》得奖。

邓涛凭从陈可辛手上拎过「最佳新演员」

邓涛凭从陈可辛手上拎过「最佳新演员」一奖，她说：「首先我要多谢《女孩不平凡》台前幕后嘅工作人员。其实我好幸运可以遇到呢班咁温柔嘅团队，好多谢你哋。多谢监制，多谢公司ViuTV同团队。多谢导演卓亦谦、Tracy，好多谢你咁愿意选择相信我，呢个完全当初冇任何保证嘅人，多谢你。然后，亦都系我好幸运可以遇到一个非常出色、又美丽嘅对手演员，韩宁。另外我想特别多谢可以畀到呢个casting机会我嘅人，文文。如果唔系因为𠮶次嘅机会，我之后所有嘢都唔会发生，好多谢你。另外最多谢Derek、Jojo，同你一齐食到好多好味嘅嘢。」

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邓涛对未来系充满希望嘅

邓涛续说：「虽然我喺呢个工业系一个新人，但其实我过往𠮶几年都有参与好多唔同短片电影嘅拍摄。包括鲜浪潮、创+作、IFVA、港台《爱．回家》系列、大学嘅FYP等等等等。我想藉呢个机会好好多谢呢啲平台，佢畀我同好多好年轻、热爱电影嘅创作人可以聚埋一齐去实践、去累积经验。我知道好多人对于香港电影业嘅未来充满担忧，但我只能好无知地透过自己嘅经验去表达我嘅感受。而我的确喺过往嘅拍摄经验，遇到好多好多好有才华、好用心、好有独特个人魅力嘅年轻创作人。所以我深信，即使同以前一样，但未来一定会有崭新嘅景象。我对未来系充满希望嘅，我系仲系相信有UFO㗎，多谢。我一定会继续努力，希望大家入场支持《女孩不平凡》。」

陈可辛续希望观众番返大银幕睇电影

担任颁奖嘉宾的导演陈可辛台上表示：「我好想恭喜今晚嘅五位最佳新演员，因为你哋都已经赢，因为你哋已经喺大银幕度。所以作为幕后或者幕前嘅电影工作人员，我哋一定要努力奋斗，继续捍卫大银幕，继续希望观众番返大银幕睇电影。」

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