金像奖2026丨舒淇首执导《女孩》夺新晋导演 自嘲最老新导演：我有30年经验

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。今日下午4时30分，一众电影人、颁奖者、提名演员、幕后人将会盛装亮相，踏上设于尖沙咀海滨长廊的红地毡，ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击红地毡盛况及稍后7时30分举行的颁奖典礼。《星岛头条》在现场直击颁奖礼各奖项的出炉得主谁属。由导演陈可辛颁发「新晋导演」，由执导电影《女孩》的舒淇先拔头筹勇夺「新晋导演」殊荣。

舒淇多谢香港朋友

宣布舒淇得奖一刻，全场报以掌声雷动，穿上全黑打扮的舒淇，展露灿烂笑容步上舞台，幽默发表得奖感言：「Thank you！我估唔到喺我入香港电影圈呢30年来，又可以攞一个最佳新人奖。29年前我就喺呢个金像奖嘅舞台上，攞咗最佳新人同最佳女配角。好多谢香港金像奖，好多谢所有香港支持我嘅朋友。」

舒淇笑言自己年纪大：「其实我系一个最老嘅新导演，我赢咗其他新导演最紧要嘅系，我有30年嘅经验。唔系你哋唔好，系我太老喇！」舒淇不忘感谢团队，包括台湾团队，摄影师、剪接师等：「同埋好多好多好多人，多谢你哋，多谢香港，多谢香港嘅朋友，唔该晒！」

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舒淇凭《女孩》获颁「新晋导演」，她在后台受访时感谢香港朋友和观众对她的厚爱，笑谓29年前得过新演员奖，想不到29年再得新导演奖，指做了30年新人感觉很奇妙，「无论是做演员或导演，我对拍戏一直保有热情和新鲜感，对所有事情都好好奇，希望所有新导演都会对事情保持好奇心和新鲜感，以及对生活保持热情。」

舒淇大谈老公

被问到何时再开戏？舒淇表示：「我写这戏的剧本都写了10年，如果再写剧本可能要再花5年10年，但我都收到几个剧本都想揾我做导演，正在思考中。（会想攞埋女主角奖？）我入围过好多次，但有得入围已开心，志在参与。」至于颁奖礼后如何庆祝？舒淇表示明天早机，指自年纪大，要早些回去睡觉。问到老公冯德伦，舒淇笑指老公现在是idol，正在后台准备唱歌，问到二人可有机会合照？舒淇笑说：「唔影啲人以为我们感情有问题。」