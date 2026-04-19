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金像奖2026丨古天乐同宣萱心有灵犀衬到绝  直言《寻秦记》冇奖攞会㷫  撑应援船「想打卡」

影视圈
更新时间：19:38 2026-04-19 HKT
发布时间：19:38 2026-04-19 HKT

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行，《寻秦记》的古天乐和滕丽名，分别获得提名最佳男主角和最佳女配角。古天乐、宣萱、滕丽名和郭羡妮为提名最佳电影《寻秦记》行红地毯，四人衬到绝以黑白打扮现身，但他们笑谓无夹过，而提到《寻秦记》应援船，古天乐就表示看到十分感动，此外若《寻秦记》今晚冇有奖攞，古天乐就笑言会「㷫」。

古天乐想同《寻秦记》应援船打卡

提到今日和三位女将衣着极夹，古天乐笑指本来想著紫色，郭羡妮早前与古天乐出席活动时，因宣萱未有在场，被指被古天乐窒，郭羡妮表示不是，完全不觉得被窒，古天乐即笑说：「妳真幸福。」讲到粉丝用游艇应援《寻秦记》，古天乐表示有见到，很感动，未试过有人用游艇应援，稍后有时间都想合照打卡。问到是否有没有奖都会庆功？古天乐笑说：「无就㷫啦，有当然会庆功，但都是睇情况，有两手准备。」

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