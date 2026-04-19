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正义女神丨周嘉洛被封「颜值担当」人气急升 戴祖仪感情线交给公司安排获赞好员工

影视圈
更新时间：18:45 2026-04-19 HKT
发布时间：18:45 2026-04-19 HKT

周嘉洛、戴祖仪今日（19日）到钻石山宣传剧集《正义女神》，周嘉洛在《正义女神》被封「颜值担当」后人气急升，现场人气仅次于视后佘诗曼。他与戴祖仪受访，二人指今次是第二度合作，因有蒋祖曼及马贯东一同4人组行动，才多了机会倾偈。谈到周嘉洛越来越吸睛？戴祖仪指是有目共睹，但她也不敢「睹」，问羡慕他身材劲？戴祖仪笑言台庆都已见过周嘉洛真空上阵，但也欣赏他够勤力。

戴祖仪不清楚「隐藏女神」环节

谈到一齐做运动谁比较吵闹？戴祖仪指大家都好嘈，周嘉洛笑言是蒋祖曼，因她柔软度不够，周嘉洛指做运动已上瘾，每日最少要做1小时。戴祖仪指周嘉洛的确很大只，但自己也因工作忙和做运动而瘦了不少，所以在他身边也有自信，但偶然也免不了有水肿。谈到《女神配对计划2》日前正式公布，戴祖仪再度「落榜」？她称因工作多，很多监制问过她的档期，但工作安排还是交给经理人，至于节目设「隐藏女神」环节，戴祖仪坦言不知情，认为要做「隐藏女神」介入好有难度，要好靓同时亦好主动，她笑言不知道何时才有机会参与节目，笑言感情线也交给公司安排，周嘉洛笑感情也交给公司一定是好员工，也认同「隐藏女神」是很有挑战性的安排。

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