《正义女神》内地累计有效播放达4.2亿 佘诗曼与陈炜结局交手似「放烟花」 番外篇将播出交代角色去向

佘诗曼、陈炜、周嘉洛、戴祖仪、黄庭锋、蒋祖曼、马贯东等今日（19日）到钻石山宣传剧集《正义女神》，吸引大批观众及市民在现场围观，活动上宣布剧集跨平台总收视达21.2点，是目前年度剧集收视冠军，而内地累计有效播放达4.2亿。

阿佘指与陈炜合作充满火花

阿佘与陈炜受访，谈到剧集收视反应好，阿佘指与陈炜合作充满火花，二人在后段互相针对子女出手，形容大结局交手好似「放烟花」非常过瘾，自己也喜欢剧情反转，期待大结局播出时观众反应。活动上亦预告番外篇将播出，陈炜表示也有份拍，亦会交代角色去向。谈到《正》有望超越去年《新闻女王2》所创下的4.5亿内地播放纪录，问阿佘可有信心再次突破自己？她坦言不敢想太多，因内地流行短剧，观众或减少投入时间在长剧上，的确抢走了很大市场，而她也收过不少短剧邀约，但未有喜欢的剧本，陈炜也表示不管甚么作品也是看剧本和对手。问到二人与钟澍佳再倾合作？她们表示当然好，但阿佘有档期吗？她笑言不关事，是否成事是大家配合。

陈炜选美旧照成热话阿佘赞索

陈炜的选美旧照成热话，阿佘笑言有留意到更大赞索，阿佘经常在社交网分享四出觅食的战绩，她笑言喜欢上网睇食评，喜欢的话多远都会去食，自认有眼光，但也有试过中伏。陈炜表示留意到阿佘透露22吋「佘腰」更不食宵夜便会瘦，形容是「太嚣张」，谈到陈炜身材也弗？她叹：「我开工都是保持食3、4成饱！」她指最近有做运动，更与戴祖仪、蒋祖曼等齐做皮拉提斯，一齐做运动更有动力，令阿佘也表示「想Join」，陈炜爆周嘉洛做伸展时又震又嘈。