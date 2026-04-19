《寒战 1994》正式海报终极晒冷 最新预告谢君豪掌掴吴慷仁斥「畜生不如」

香港史上最卖座、两集累积票房破亿的警匪巨作《寒战》系列，前传《寒战 1994》将于5月1日强势出击！距离上映不足半个月，电影今日举行「潘氏家族阵型预告启动礼」，导演梁乐民连同戏中「商界」核心代表谢君豪、吴慷仁、廖子妤及陈家乐强势列阵。大会于活动上连环首播两支家族预告，更发布电影「正式海报」，以史无前例的超庞大阵容为这场回归前夕的权力风暴再燃战火！

谢君豪怒斥吴慷仁

活动上最大焦点，绝对是首度曝光的两支潘氏家族预告分别是「父子情仇」及「家族内斗」。在「父子情仇」预告中，一直致力为家族洗底、引领集团重回正轨的首富当家潘隽亨（谢君豪 饰），面对强大野心的长子潘志昂（吴慷仁 饰），爆发出极具张力的宿命冲突。谢君豪在预告中气急败坏地怒斥吴慷仁「畜生不如」，更狠狠掌掴对方，父子彻底决裂的戏码张力十足。

吴慷仁、廖子妤、陈家乐千丝万缕的恩怨情仇

而「家族内斗」预告则揭开了一切风暴的导火线——潘隽亨最疼爱的十妹潘怡心（廖子妤 饰），其丈夫兼环贸集团主席黄嘉辉（陈家乐 饰）惨遭天价绑架。预告中，谢君豪为解决绑架案周旋于商界与警界高层之间，更霸气抛出一句极具震撼力的金句：「你知唔知道当家要做咩？主持公道，解决问题，同埋解决制造问题嘅人。」一语道破潘隽亨在权衡家族利益与亲人性命时的狠辣与决断。吴慷仁、廖子妤与陈家乐三人之间千丝万缕的恩怨情仇，亦令这宗绑架案更添扑朔迷离。

《寒战 1994》「正式海报」

除了震撼预告，大会今日更重磅发布《寒战 1994》的「正式海报」！海报排版气势磅礡，由四大巨头周润发、郭富城、梁家辉、古天乐，连同1994年时空的六大核心人物吴彦祖、刘俊谦、吴慷仁、谢君豪、王丹妮及廖子妤强势领军；海报以「晒冷式」排版，一口气展现其余 28位中外跨世代实力派演员的头像！这张集结了老戏骨、影帝影后及新生代实力偶像的终极海报，再次向观众力证这部巨制空前绝后的庞大格局。