阿滕最想《寻秦记》夺最佳电影 入围金像奖女配角 已当自己得奖｜名人杂志

滕丽名（阿滕）凭电影《寻秦记》中善柔一角，成功入围《第44届香港电影金像奖》角逐「最佳女配角」。面对强劲对手，她笑言心情好轻松，亦睇好《水饺皇后》的惠英红，但自己能够参演《寻秦记》要多谢老板古天乐，又赞对方为了支持电影业贡献良多，好值得尊敬和支持。撰文：邝芷莹 摄影：朱伟彦

滕丽名入围金像奖「最佳女配角」，最令她开心是获得好多朋友支持，大家更帮忙她张罗出席颁奖礼的战衣。

滕丽名（阿滕）于《寻秦记》饰演善柔，相隔25年后再度登场并现身大银幕，更凭此角入围《第44届香港电影金像奖》角逐「最佳女配角」。虽然阿滕入行初期曾参演电影《天涯海角》及《4个32A和一个香蕉少年》，但首次凭电影《寻秦记》入围金像奖，她笑言获提名已经可以，觉得是成就解锁。

作为演员的滕丽名，坦言会尽最大努力去做，反而往后出来的成果，也是超出的奖励，拍戏不是为了奖项，亦不是她计算之内。她说：「我拍这部戏无谂过任何奖项或其他，突然间有人传讯息给我，我就谂：『吓！咪玩啦！』，结果真的公布了入围，真系好开心！那天刚好是《寻秦记》庆功宴，好多人恭喜我。其实拍这部戏都好感动，我自己最想团队获得最佳电影。」

强劲对手中最睇好红姐

应届金像奖入围角逐「最佳女配角」，分别有：《女孩不平凡》邓涛、《水饺皇后》惠英红、《再见UFO》卫诗雅、《风林火山》鲍起静，可谓十分强劲。对于可有信心得奖，滕丽名坦言每个人喜好也不同。讲到信心，她笑言认为自己已得奖，所以心情好轻松：「我睇好红姐（惠英红），睇过《水饺皇后》觉得她演得不错，而且她的戏份都好多，演一位包租婆。不过我觉得每一位对手都做得好，这个好似跑步竞赛一样。我会以一个参加派对心情去金像奖颁奖礼，最紧要系《寻秦记》团队派对，希望跟《寻秦记》团队一齐上台攞电影奖项，多谢观众及评审睇到这部戏。」

《寻秦记》陪大家成长

获得「最佳女配角」提名后，阿滕笑言获得好多朋友支持，更自告奋勇为她找赞助商，包括造型师、设计师或珠宝等，觉得并非精神上支持般简单，而是行动上支持，发觉在行内多年，还有很多朋友及同伴支持自己，令她感到欣慰。谈到再扮演善柔一角，阿滕笑言睇返剧集《寻秦记》，现在的她不能演返当年青涩的感觉，等同该片一样跟大家一起成长，例如不少观众睇过电视版，然后睇电影《寻秦记》听起音乐、某个场面或演员，就已经感动到眼湿湿，令她身同感受。



「我见到自己出场都眼湿湿，仲见到古天乐、林峰那种师徒情，我又系感动到想喊，当听到音乐起会『起鸡皮』！好开心大家仲记得这部剧之外，好多观众陪住大家一齐成长。」不过能够参演电影《寻秦记》，阿滕坦言要多谢老板古天乐，对方将一部电视剧搬上大银幕，亦没有敷衍观众及一班演员，俾足200分能力去尽量做好这部戏：「他为了支持电影业，我觉得他的付出，好值得我们尊敬和支持，我最多谢的人就是他。」

从唱儿歌到拍剧

阿滕参加《第14届新秀歌唱大赛》出道，其后以旁听生身份就读「第8期无线电视艺员进修班」，毕业后更获安排演唱儿歌，凭《魔法咕噜咕噜》、《女巫学飞天》夺得「儿歌金曲颁奖典礼》十大儿歌金曲。

及后阿滕为了专心拍剧，亦向儿歌告别，专注演戏方面发展，多年来她演过多套经典剧集，其中有《陀枪师姐》系列、《寻秦记》、《一屋老友记》、《爱‧回家之开心速递》等，令人印象深刻。阿滕更凭《陀枪师姐IV》「陈三元」一角在《Astro华丽台电视剧大奖2004》勇夺「我的至爱角色」，成为她首个重要的电视剧奖项。

演员路上幸运儿

在演员路上，阿滕坦言自觉是幸运的人，本身很怕行性感路线或搔首弄姿，幸好外表不是这类型，如果要演绎性感裸露戏，自己也会不开心：「好幸运，我个样不是这类型，所以这类角色我不需要做。不过唱歌方面真的不知自己为何会参加，可以说是『神推鬼拥』，那天看到一本杂志有宣传就自己走去参加，真系胆粗粗九唔搭八入了决赛！入了决赛我真的不识唱歌又唔知点解，就话当时华星跟TVB属同一公司，就叫我不如试下拍剧。之后拍剧，我属于幸运一群，演过一些标志性角色，我会感恩自己是幸运一群，觉得好多人好辛苦、竞争好激烈，在一个不用争崩头的情况下，做到自己喜欢的事。」

拍得开心才会有好戏

在电视圈打滚多年，依然占得一席位，阿滕直言全因自己喜爱演戏，整个拍摄过程也喜爱，从中很享受成班同事一起合拍的感觉，以及拍出一部好戏所得到的喜悦：「我觉得要这样才能挨到以前那种日夜颠倒，可能有人觉得收入与付出不成正比。如果不喜欢演戏，是撑唔到这个阶段。」



对于新入行的后辈，阿滕亦有建言。她建议要相信剧本，若然不相信剧本好难表达给观众，自己不相信又如何说服到观众？如果想拍出来效果好，需要拍摄过程开心，这样效果才会好：「如果开心大家好夹咁做，其实观众会睇得见，所以我觉得工作环境一定要开心，互相帮助又相信剧本，大家会容易做到出来。」

获提名得老公力撑

阿滕在演艺路上可算顺风顺水，虽然感情路未算平坦，但最后上天安排她遇上Mr. Right老公朱建昆（Matthew）。阿滕与Matthew不时一起滑雪、行山、踩单车等，不过她笑言自己原本不喜欢运动，自从认识对方后才开始勤做运动：「以前我只识工作，认识他之后，他喜欢滑雪、打高尔夫球，所有运动我都尝试，看看找不找到乐趣，希望大家有个共同嗜好。因为他是圈外人，如果无共同话题，就要建立共同语言。之后打高尔夫球，又觉得几好玩，他喜欢滑雪，我又认识了一班滑雪朋友，变成共同朋友，觉得这是相处之道。」谈到这次入围「最佳女配角」，可有获老公大赞？她笑说：「他赞我『好嘢』，会支持我！」

