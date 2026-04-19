钟嘉欣佛山骚孖张柏芝唱《任何天气》圆梦 摸曾比特挛发验真假

「Remember记得‧钟嘉欣演唱会」佛山站生日限定场昨晚假岭南明珠体育馆举行，虽然钟嘉欣（Linda）并非首次在佛山开骚，但反应依然热爆，全场座无虚席；作为生日限定场，除了特别设置延伸舞台与观众近距离互动外，更惊喜邀请了张柏芝与曾比特担任嘉宾，Linda与柏芝合唱《任何天气》掀起全晚高潮！

钟嘉欣第一次面对7千歌迷

钟嘉欣透露今次作为2026年演唱会头炮，拣选佛山举行，源于她喜欢这地方：「上年第一次开演唱喺佛山，好好反应，所以今年都拣呢个地方作起点，今次呢个场馆有7千人，第一次挑战咁多观众，事前已好期待，加上佛山呢个地方好有人情味、生活节奏又舒服，仲有好多美食，双皮奶真系好好食。」为了带给佛山观众惊喜，钟嘉欣在服装上焕然一新，歌单亦新增六首新歌，还特别加插一节劲歌热舞发放正能量；而全晚最意想不到的，两位重量级嘉宾张柏芝、曾比特登场。

钟嘉欣视张柏芝为学习对象

钟嘉欣表示：「两位嘉宾都系我非常想合作嘅人，曾比特，我喺社交平台睇过佢演出，佢把声好靓，好欣赏佢，我好好奇佢把挛发系咪真，一见到佢就想亲手摸下；而柏芝，我2013年喺香港开演唱会已经邀请佢做嘉宾，不过𠮶时佢档期唔得，我一直都想再邀请佢，今年再尝试揾佢，佢真系好Sweet，一口就答应，仲话只要佢个期得，啲工作调前调后，佢都会100%支持，我听到佢咁讲，觉得好感动同窝心。」提到柏芝，钟嘉欣表示入行初透过朋友认识对方，柏芝是她心中一位大姐姐，好有爱、好愿意帮人，她说：「以前当我遇到难题时，我会请教佢，佢都会畀意见我，今时今日再见，呢个大姐姐嘅感觉，仲加咗一种好妈妈嘅亲切，作为一个妈妈，佢系我学习对象。」

钟嘉欣私心唱《任何天气》

钟嘉欣与柏芝合唱两首歌曲：《目的地》和《任何天气》，Linda指：「《任何天气》系我有私心，我希望柏芝可以唱呢首歌畀我听，因为呢首歌内里歌词好有正能量。」至于钟嘉欣就跟曾比特合唱黎明金曲《夏日倾情》，她还笑言跟曾比特合唱，有种找回初恋感觉。问到刚于4月9日生日的钟嘉欣如何庆祝？她表示：「生日喺香港简简单单咁过，好多朋友约我庆祝，但因为今次个唱关系，自己想闭关练舞同歌，唔想食咁多蛋糕，因为要Keep Fit。」