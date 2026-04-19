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法国影后Nathalie Baye病逝 享年77岁 曾与里安纳度狄卡比奥合作《捉智双雄》

影视圈
更新时间：16:15 2026-04-19 HKT
发布时间：16:15 2026-04-19 HKT

法国殿堂级女星Nathalie Baye于当地时间17日晚，在巴黎寓所安详离世，享年77岁，她生前患有路易氏体失智症，症状结合了阿兹海默症与柏金逊症的特征，会严重影响情绪、动运能力，甚至产生幻觉。其影星女儿Laura Smet昨日发声明，正式公布噩耗。

Nathalie曾与「法国猫王」Johnny Hallyday拍拖5年

Nathalie于1948年7月6日生于法国西北部的Mainneville，父母均为波希米亚风格的画家。她14时因厌食症离开学校，走到摩纳哥学习跳舞，之后投身舞台剧，其后结识「法国新浪潮」导演杜鲁福（François Truffaut），开展辉煌的电影事业，演出超过80部电影。1973年，她在杜鲁福执导的《戏中戏》中担演重要角色，首度跃上国际舞台；1980年再凭尚卢高达（Jean-Luc Godard）的《慢动作》声名大噪。她亦曾演出《愈伤愈爱》、《顶多世界末日》、台湾导演蔡明亮的台法合拍片《脸》等。她更于2002年在史提芬史匹堡（Steven Spielberg）执导的《捉智双雄》中，饰演里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）的母亲，扬威荷里活。2022年参演英美合拍片《唐顿庄园：全新世代》，并饰演法国贵族。其情史包括与摇滚歌手「法国猫王」Johnny Hallyday拍拖5年，二人育有女儿Laura Smet。

马克龙在社交媒体上致哀

她在法国电影界获奖无数，曾连续3年（1981至1983年）夺得法国电影凯撒奖，包括一次影后及两次女配角，之后于2006年凭《新进警察》再封后；她亦凭《情事》勇夺得威尼斯电影节影后。死讯传出后，各界深表哀悼。法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在社交媒体上致哀，赞扬Nathalie是「陪伴我们爱过、梦过、成长过的女演员」；曾与Nathalie合作1974年电影《撑掴》的伊莎贝雅珍妮（Isabelle Adjani），就指自己一直是对方的「忠实影迷」。

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