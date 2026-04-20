张慧仪曾花百万医患心脏病养子 22岁Hanson近况罕曝光 养母诉心声极感动：他治愈了我

90年性感女神张慧仪是1992年马来西亚怡保区华裔小姐冠军，当年来港出战华姐，落败后留港发展。张慧仪近年淡出幕前，专心照顾患有先天性心脏病的养子张晃维（Hanson），近日张慧仪罕有带Hanson到广州出席世界孤独症日（World Autism Awareness Day）的公益讲座，分享作为母亲的心路历程，母子情深的画面感动不少网民。

张慧仪养子精神好

张慧仪近日在IG曝光近照，见到她与养子Hanson穿上黄色的「母子装」一同出席活动，地点显示为广州。张慧仪的养子已长大成人，22岁的Hanson戴上眼镜，精神奕奕面露微笑，看起来气色相当不错，与母亲并肩而坐，场面温馨。55岁的张慧仪保养得宜，身穿黄白间条衬衫配搭白色长裤，在台上发言时自信从容，分享两母子的故事。

张慧仪感性发文

活动结束后，张慧仪在IG上感性发文，重提领养Hanson的经过，以及儿子的病情。张慧仪写道：「他是我生命里一个特别的相遇，我选择了他，他也选择了我。他带著先天性心脏病来到我的世界，但慢慢我才明白，被治愈、被教会爱的人，其实是我。」

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张慧仪用爱点亮孩子

张慧仪出席的活动，用爱点亮「星星的孩子」，她坦言看到许多家庭为孩子默默努力，让她更坚信虽然这条路很长，但每一步都至关重要。张慧仪最后以一句「他们不是孤岛，只是需要一座桥」作结。

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张慧仪当年落选华姐后留港发展，凭出众外貌和丰满身材，成为一代性感女神。张慧仪曾与卢庆辉、拉丁舞王霍绍裘拍拖，却在2003年爆出遭未婚夫家暴，感情破裂后张慧仪往内地发展。在张慧仪人生低谷之际，在北京遇上被遗弃街头、患有严重先天性心脏病的Hanson，领养Hanson外并为他改名张晃维，从此母兼父职弃影从商。

张慧仪为子花百万医药费

Hanson于2018年接受以人工导管将上下腔静脉连接至肺动脉的心脏手术，张慧仪不惜花百万医药费，为养子治疗心脏病，幸而Hanson手术后康复情况理想。因为心脏问题，Hanson的面色以往经常因缺氧而发紫，现从近照见到他面色红润，张慧仪一定十分安慰。张慧仪近年携子搬返香港生活，并全面复出回归幕前。

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