沈少民北方游子思乡情 打造零下20度 飘雪深圳｜名人杂志

深圳会落雪吗？这个问题对大部分人而言可谓是无稽之谈，一个气候温暖、初春气温高达30度的城市落雪简直是异想天开，但艺术家沈少民与策展人李振华联手在深圳市当代艺术与城市规划馆（简称两馆）筹备艺术展《零下20度》，为深圳带来「真正的冬天」。 撰文｜多莉

选择在深圳举行《零下20度》的原因十分直白，沈少民直指「因为深圳没有冬天」，他希望透过是次艺术展让观众感受到「这是被冻得僵硬而浪漫的诗歌」、「温柔背后的暴力」以及「冰冷而坚硬的孤独感」。问到为何对零下20度如此执着？沈少民笑言这是他的家乡东北冬天的平均温度外，更是制冷设备的极限。

纾解游子思乡情

沈少民用两个巨型气膜为深圳建构了一个人造冬天，更降下《第一场雪》，气膜内持续飘落的雪在地面会自然堆积，最高可达30厘米，观众可以从脚边、身边以及空气中感受到真实且冷冽的触感，盼带领众人重新体验冬天。除此之外，李振华亦指盼透过是次艺术展纾解游子的思乡之情，他解释道不乏北方人会来深圳打拼或者求学，希望一些关于家乡冬天的记忆不再是抽象的怀念，而是成为一种可以身临其境且触碰的体验。

在艺术馆的展览中展出冰雕作品，筹备的过程中困难重重，更令李振华高呼难搞，「在技术上能实现这样的项目真的不容易，保持气膜的温度、把冰雕琢成这样的形态，在美术馆展出更是前所未有！」他更透露该项目本来是想2月份展出，但最后需要多一个月筹备。问到沈少民最钟爱哪件作品？他分享道是《一段被取下的河》，用冰去记录河水奔流的瞬间凝固，表达出「流动」以及「静止」的矛盾景象。

增设「冰床」彩蛋

《零下20度》注重观众与展品的互动，在看到有冰雪被扔在作品上时，李振华认为这不是破坏，而是一种「很有意思的行为」，对于观众不顾一切地躺在雪地上，甚至打雪仗，他与沈少民更是无任欢迎。除此之外，团队在展览中增设「彩蛋」：一张《冰床》暗自藏在「秘密空间」，等待被发现，而这件展品亦带出沈少民「温柔背后的暴力」概念，其「床」的形态带来安宁与庇护的暗示，而冰的冰冷以及坚硬则彻底否定这种可能，形成一个美丽的矛盾。除此之外，气膜内更呈现出一个上下对立的冰锥作品《水在水中》，沈少民指这是一个在动态的冰锥作品，并非是静止的雕塑，「上面水滴会滴下来，上下同时都会生长、加长，慢慢就连在一起。」他更笑言团队十分有仪式感地在《水在水中》附近安置一把冰椅，让观众可以坐上去静心观看。

「冰床」暗自藏在秘密空间，静待被观众发现。

观众可以坐上冰椅静心感受。

此场景如同置身于冰屋之中。

在踏入「冰雪世界」之前，观众可以欣赏到沈少民的手稿以及艺术品，展开一场关于东北记忆的私人叙事，而展区更处处充满他的诗句。李振华笑言和沈少民臭味相投热衷于文学和诗词，更被共同好友封为「朋友圈诗人」，李振华指希望透过这些诗句能打开观众的想像空间，「很多时候艺术家的工作都是从想像开始，再把作品做出来，有时候过程未必成功，但是这个想像就是特别有意义。我们也希望帮助观众能拉开日常的惯性，做一个断离。」

飘雪的冬天对南方人来说，无疑是陌生又新奇的憧憬。

踏入「冰雪世界」之前，观众先能欣赏到沈少民的诗句及艺术品。

观众从脚边、身边及空气中感受到真实且冷冽的触感。

「无须言语只须体会」

沈少民与李振华相识逾20年，二人私下老友鬼鬼，沈少民十分享受与好友的合作，「我们互相都很了解合作得非常顺畅，每次合作的过程就是一个有趣的过程。」李振华也笑言二人相处时就像两个僧人说偈语，很多东西都可以很快地意会到，有一种默契的关系。

作为策展人，李振华在呈现上花费不少的心思，以及致力表达出他们对艺术求实求美的姿势，但他希望观众只需沉浸式体会，「我希望观众所见即所得，纯粹地沉浸在欢乐的气氛中，以及沈少民的诗歌和他的童年回忆。我希望这种记忆、诗意能够跟观众形成最直接的对话，无须言语只须体会。」《零下20度》在两馆展出至5月10日，有待大众亲临沈少民眼中的冬天。