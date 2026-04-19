前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债

55岁的1995年港姐冠军杨婉仪，淡出幕前多年，自2019年与子女移居美国后，生活一直保持低调。近日她罕有地在社交平台分享了在拉斯维加斯旅游的照片，虽然看起来心情愉快，但其容貌的变化却成为网民焦点，脸上难掩岁月的洗礼，与当年明艳照人的模样判若两人。

杨婉仪拥灿烂笑容仍难掩老态

从杨婉仪分享的近照可见，她剪了一头清爽的短发，打扮朴素，穿著米白色印花衬衫和卡其色阔腿裤，一身休闲装扮，神情轻松自在。然而，在近镜头下，眼角的鱼尾纹和深深的法令纹显而易见，显示出最真实的状态。尽管不复当年参选港姐时的紧致肌肤，但那份从容淡定的气质，却是与日俱增。

相关阅读：55岁「最惨港姐冠军」残爆近照曝光 大妈Look现身美国超市 被质疑缺钱保养皱纹涌现

杨婉仪独游赌城于多个景点自拍打卡

杨婉仪畅游了拉斯维加斯多个著名景点，她在酒店金碧辉煌，挂满七彩花球的长廊下留影，又与巨型朱古力品牌公仔合照，更拍下了当地新地标、巨型球体建筑Sphere的震撼外观。从照片看来，她的旅程多姿多彩，精神状态饱满。

杨婉仪老公未见踪影惹来婚变揣测

回顾杨婉仪的人生，可谓充满高低起跌，她于1995年勇夺港姐冠军后，星途顺遂，并于2003年，与前练马师王登平之子王瑞勋结婚，育有一子一女，组织幸福家庭，其后她投身教育界开办幼稚园。可惜好景不常，其夫后来被指欠下逾千万巨债，令杨婉仪备受牵连。据传她为解财困，不惜将极具纪念价值的港姐后冠及加州物业抵押贷款。经历连串财务困扰后，杨婉仪在2019年带同一对子女远赴美国三藩市展开新生活，而她近年的照片中，亦未有见到老公王瑞勋踪影，婚姻状况惹来网民揣测。

相关阅读：前港姐冠军杨婉仪回流美国求翻身 18岁儿子入大学形象大变温文儒雅 曾因欠债抵押后冠