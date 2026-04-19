郭富城方媛「执子之手」庆结婚9周年 天王廿字示爱冧晕老婆 家中窝心摆设曝光甜到漏

天王郭富城与细22年的老婆方媛（Moka）于2017年结婚，二人婚后落力造人， 8年间诞下三女。昨日（18日）是郭富城与方媛结婚9周年纪念，二人一如以往在社交平台高调放闪，分享一系列甜蜜庆祝照片，羡煞旁人。

郭富城方媛甜蜜互动

郭富城与方媛约今日凌晨（19日）各自在IG上载照片，庆祝结婚9周年纪念。郭富城感性地写道：「亲爱的老婆结婚九周年快乐，长长久久、幸福美满。」方媛则甜蜜回应：「老公，结婚九周年快乐」。从二人分享的照片中，到高级餐厅过二人世界，餐碟上写有「Happy 9th Anniversary」，二人更用甜蜜手势摆Pose打卡，简单而浪漫。方媛收到一大束粉色玫瑰，脸上洋溢幸福笑容，相信是由郭富城所送。

郭富城打扮帅气十足

方媛公开的照片中，见到一张郭富城穿上白色「踢死兔」，帅气十足将身体倾斜近35度，双手环绕方媛纤腰，方媛则穿著华丽的晚装，二人深情对望，画面充满电影感。而此经典甫士，完美复制1942年电影《北非谍影》（Casablanca）中，堪富利保加（Humphrey Bogart）与英格烈褒曼（Ingrid Bergman）的经典对望一幕。

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郭富城与方媛撑枱脚外，又见到二人与多人一同举杯，各自曝光的摆设，相信是订制的结婚礼物，包括刻有「执子之手 与子偕老」，以及「愿岁月可回首 且以深情共白头」字句，用上婚纱照做成晶石摆设。

郭富城夫妇获网民祝福

不少网民见到郭富城与方媛晒恩爱，留言祝福：「被闪瞎了」、「祝白头到老」、「永远幸福」、「Happy Anniversary！」而多位圈中人杨张新悦、吕慧仪、王贤志、陈淑芬、郑绍康等，在郭富城帖文下送上祝贺。

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