试真D丨江美仪怒轰百元海鲜餐似中伏被嘲冇脑 江妈妈惨被「问候」女儿爆SEED代母反击

江美仪近日与周嘉洛、吴业坤、朱敏瀚等人在TVB综艺节目《试真D》组成「星级试伏员」在内地探店，播出后话题多多，在日前播出的一集，江美仪在惠州探店时叫了一个仅118元人民币的「7餸海鲜餐」团购套餐，结果出现货不对办，她狠批海鲜卖相似「灰甲」并称「我直情觉得惠州政府要处理吓呢件事！」

江美仪留言反击被人身攻击

节目播出后，惹来网民两极声音，有人说：「咁大个人都唔用脑嘅，两旧水唔驶比咁多嘢妳食？ （人啊妈就生个诸葛亮，妳啊妈就生个X一样）。」结果江美仪留言反击：「多谢你，你可以评论我但请你不要评论我妈妈。」虽然江美仪外表似烈女，但梁思浩爆料称江美仪有不少被虾经历并曾爆喊致电诉苦：「点解佢哋要咁样虾我？」

相关阅读：周嘉洛一晚三节目变霸屏男神 《试真D》超强胸肌加麒麟臂令观众分心 网民：净系睇佢都饱

江美仪高调反击得到逾万人点赞

江美仪高调反击不单得到逾万人点赞，更有说：「好睇呀，我撑你呀，平都预咗（质素差），但起码食得落口，唔系臭嘅。」、「你有𠮶句讲𠮶句无问题呀。」、「俾边个都唔happy啦，货不对办，网民唔需要讲人哋+人哋娘亲既。 你有𠮶句讲𠮶句无问题呀。」、「美仪，认真你便输了！通常话人个个好快就受返回马枪，唔识尊重人嘅人唔需要评论。」、「原来2嚿水唔系钱，好多人看评论揾嘢食，档家做得生意最基本比人食得落口，坏死海鲜致命性细菌感染、急性中毒以及严重的过敏，唔得反映出嚟绝对恰当。」、「如果唔系欺骗，档样就唔会退钱畀你哋！你哋亦都好公道，即场叫𠮶啲海鲜有照俾钱。」不过有人说：「觉得女主持有啲mean同好恶。」

江美仪被好友梁思浩爆料有被虾经历

与此时时，江美仪日前接受《一周星星》访问，期间被好友梁思浩连环爆料，试过有次与江美仪及其他朋友在酒楼饮茶，结果江美仪竟嗌了100 笼点心，江美仪回指自己确实食极唔肥兼食量惊人。梁思浩还指外表硬朗、兼看似很恶的江美仪，其实有不少被虾经历：「其实你哋觉得佢恶啫，我识咗佢二十五年，其实有阵时我要氹返佢转头。有一日佢打畀我：『呜呜……点解佢哋要咁样虾我？』…有时你哋觉得美仪恶，其实我觉得佢系唔想畀人虾，因为喺娱乐圈虾佢嘅人都唔少。」

相关阅读：江美仪性感睡袍照回馈网民 《名媛望族》霸气对白被制铃声疯狂洗版 「黑丝旋风」再度刮起睇到眼凸

周嘉洛超强巨胸及麒麟臂非常突出：