廖子妤默默耕耘 终成影后大热 自喻养成系 阴啲阴啲储落观众缘｜名人杂志

廖子妤独自从马来西亚来港发展已接近20年，在无背景、无人脉的情况下，在演艺路上默默打拼，由一开始只想做靓profile、煲大自己个名再回马来西亚，没想到被导演何康拣中参与拍摄人生第一部电影《末日派对》，自此开展她的戏剧之路。去年，4部由她主演的电影先后上映，她凭《像我这样的爱情》首度入围金像影后，她笑言一切就像命运的安排，在她一步步走在自己的路上时，上天突然推她一把，把她突然放在观众眼前，她指自己从来不是一炮而红，一切都是累积而来，更认为自己是养成系，她由青涩变成熟的过程，观众一一看在眼内。撰文：黄佩丽 摄影：谭志光

廖子妤一个小女生从马来西亚来港发展，在无背景无后台的情况下，默默挨到今时今日的知名度。

第44届香港电影金像奖将于今晚在香港文化中心隆重举行，廖子妤凭电影《像我这样的爱情》中的破格演绎，首次获得金像奖「最佳女主角」提名，与《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《酱园弄‧悬案》的章子怡及《赎梦》的陈法拉齐齐争夺影后宝座。她此前已在香港电影评论学会及导演会年度颁奖礼中封后，被视为金像影后大热人选。



廖子妤本人直言很想再下一城，「当然会想攞埋金像奖，每个演员都想自己的表现得到观众和评委的认可，奖项不是我演戏的目标，我是为了体验人生，我是真的喜欢做戏，奖项只是一个bonus，读书都有可能为成绩而考试，但演员是享受过程多于为了未必会得到东西而做。奖项很需要天时地利人和配合，是多重因素叠加的结果，人力难以掌控而运气成分都颇高的一件事。」

不觉自己怀才不遇

廖子妤认为现在的一切都是上天给她的，笑谓都有想过为甚么是这个时候，「早几年看过一些网上评论，话我星路平平，但我不觉得是怀才不遇，因为这几年来一直都有人找我拍戏，虽然未必套套做女主角，又或者好多空间时间俾我发挥，但都叫有人揾，不觉得自己特别运滞。反而初来香港时的确不是经常有戏拍，揾钱方面无现在咁好，但现在多了戏上映，多了人注意我，又或是奖项方面的鼓励。我做女主角的作品去年一次过上映，好似是命运的安排，在这段时间将我谷到咁前，将我好似上菜咁摆在观众的眼前，我不是一炮而红，是阴啲阴啲储落一班知道我的观众，有观众可能是突然见到廖子妤好似好多作品，但留意开我的观众就会有种老怀安慰的感觉，可能仲会有养成系的感觉，呢个女终于都有人见到了。」

原本只想来港打个转

廖子妤在2012年独自来港发展，她指当时从没想过会有今日的成绩，坦言一开始只想来香港打个转，做靓个profile再回马来西亚，「原来我在香港做咗好多嘢，比起当年的预期或幻想的自己得到更多，我一开始的如意算盘是来香港打个转，整靓个profile，返马来西亚时就可以煲大自己，同人讲拍过好多杂志，当时也从没想过可以在香港拍戏，因为我来香港是做模特儿，但我在马来西亚都有拍戏，2009年入行拍第一部电视剧，做了4年都是做特约。」



一个女仔来到一个陌生的地方，无朋友、无亲戚、无人脉仍能走到今时今日，廖子妤除了感恩上天的安排，也感谢第一个把她签来香港的人，「当初是Jam Cast的Juana Li签我回来，很多谢她。我有将自己的profile send去亚洲不同地方，大部分都是多谢我的来信，更多的是石沉大海，有些看到我只有167cm就拒绝，但Jam Cast签了我回来，为我提供入行第一个踏脚石。」

感谢多位伯乐提携

除了Juana Li，廖子妤表示每一个时期都有不同的恩人和伯乐，好似是第一部戏《末日派对》的监制泰迪罗宾和导演何康、《骨妹》导演徐欣羡、《梅艳芳》导演梁乐民等等，近年最感谢的就是安乐电影的老板江志强，「江老板在拍《梅艳芳》时就肯用我们这一班比较新的演员，之后的电影都是类似的班底，最新的《寒战1994》都是有很多熟悉的脸孔，可能有观众会觉得闷，但这个做法同时会推到一班人出来，用到叫做有人认识，叫做有啲出头。」



廖子妤在2024年公开受疾病缠身两年，现在情况已越来越好，笑言患病期间最大的体会是「有病就要医」，「身体无事才可以做冠军」，她说：「以前好钟意乱谂嘢，但又不会去处理，那段时间好无助，心理影响生理再影响心理，环环相扣。性格上的缺憾会影响你的处事方式，以前不识去处理，知道自己有压力，但无去处理，只会摆埋一边，无一个适合的发泄方法。」

学习接受自己唔型

「近年就开始用行动改变，多晒太阳，睇中医，调理好身体，再有一些思想上的改变，这2年开始体会到要接受自己，这是一个转念的开始，以前最大的拉扯是我不接受自己，我知道自己好多缺点，是一个好脆弱的人，好易紧张，又好有控制欲。如果事情不如我想像中发展就会好紧张，但我不接受这个我，不去承认自己有这个部分。近年发现要接受这个就是我，我根本就不是咁有型，唔型又so what？要包容自己不完美的部分，要知道很多事都不是自己能控制，现在少咗乱谂嘢。而且去年给了自己一个目标，就是学揸车，已经考了车牌，在学车和揸车的过程中学到好多道理，揸车时不要理旁边的车的速度，行好自己的节奏。」



讲到男友卢镇业都有车牌，廖子妤即「生气」表示他做乘客时会经常吵架，「昨日才吵完，我唔系想话自己揸车叻啲，而系我都识揸车，大家都识揸车，只不过有些方法不同，行错路就行错路，地球是圆的，香港好细，最多咪迟少少，我又不赶时间，我揸车不是代步，而是放松和排解压力的方法，所以我喜欢揸车。」

化妆：Melody Chiu 发型：zap tang

手表：Omega 服装：MAX&Co.

场地：香港丽晶酒店/ Qura Bar

