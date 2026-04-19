李居明越玩越大考虑让盖鸣晖跨界演出《粤剧特朗普》 江欣燕同TVB艺人争演江青

李居明，龙贯天、盖鸣晖、江欣燕、陈鸿进、梁心怡、郑雅琪、蓝天佑到黄埔出席「新光当代戏剧节」记者会，宣布于6月在西九戏曲中心上演三部戏宝︰包括《粤剧特朗普5.0》、《蝶海情僧》以及《金玉观世音》，众主演以粤剧造型亮相，李居明指是次开卖，票房破了新光多年以来的纪录，而《粤剧特朗普5.0》反应热烈加开日场。

盖鸣晖形容新光如父母

盖鸣晖形容，新光就像爸爸妈妈，多谢李居明再次邀请演出，著他不要退休。李居明与龙贯天、盖鸣晖、江欣燕受访，李居明称3人横跨新光数十年历史，代表了香港粤剧文化；可像江欣燕一样跨界参演，亦希望新式粤剧文化历久不衰。龙贯天表示，自己由新光传统粤剧，演到当代粤剧，见有更多新观众入场，同时多了年青人欣赏，感谢李居明大胆创新，令粤剧能再进一步。盖鸣晖表示十分欣赏《粤剧特朗普》系列，特别是江欣燕的演出，非常直接，一看就知是李居明的手笔，形容是一出「粤剧处境剧」。问她想参演《粤剧特朗普》系列吗？盖鸣晖笑言「可以」，之前也在新光演出《星海留痕》等新式作品，李居明则考虑创作新剧，让「特朗普」龙贯天与盖鸣晖跨界演出。

江欣燕或演江青

江欣燕称非常荣幸再次参与演出，没有想到能够踏上戏曲中心舞台，非常有新鲜感。她形容自己从不是粤剧粉丝，而经过与老倌们合作，「被大家震撼，甘拜下风。」李居明考虑让她演《粤剧毛泽东》入面的江青，再加上一位TVB演员，「目前已有3位合适人选。」江欣燕好奇追问另外两位人选是谁，笑说︰「我没信心争赢呢！」