俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场

有「香江才女」之称的前商台高层俞琤（YT），自从2015年宣布辞去商业电台副主席及董事职位后，鲜有出席公开场合。不过日前俞琤罕有地在演艺学院举行《如果你嚟YUkulele》个人独白表演，是次演出的门票不作公开发售，而是透过捐款予「心光盲人院暨学校」的方式获得，这场非常难得的盛会连日来在网上疯传。

表演嘉宾阵容更加是空前绝后

作为殿堂级icon的俞琤今次激罕开骚已经有一定的吸引力，表演嘉宾阵容更加是空前绝后，无论演出抑或颁奖活动，几乎已经成为绝响，当中包括：容祖儿、林子祥、张艾嘉、张学友、陈奕迅、杨千嬅、曾路得、林家谦和软硬天师等人，台下嘉宾同样极具份量，梁淑怡、施南生、周迅、谷德昭、谷祖琳和廖子妤等人，真的是「五百年的回眸，换来今生的擦肩而过」。

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俞琤对上一次在台上表演是1984年

俞琤对上一次在台上表演，相信已经是1984年在利舞台身兼制作的《搞笑奇兵》，当时还找来黄沾、沈殿霞和凤凰女的参与，当年已经成为佳话，今次俞琤相隔逾40年为慈善再度开骚，绝对是值得回忆的晚上，三场演出有不同的惊喜。俞琤分享她的成长故事，提及妈妈对她的影响至深。还有与曾路德同台唱《天各一方》并配以张叔平的影像剪辑，林家谦演唱七十年代经典民歌《为什么》，之后俞琤与陈奕迅同杨千嬅合唱的《每当变幻时》，「歌神」张学友在尾场以神秘嘉宾压轴出场，先后唱了《天各一方》和《李香兰》两首歌，台下欢呼喝采声雷动与掌声不绝，片段亦在网上疯传，有网民称：「因为劲超时，学友11pm先出场，佢话平时呢个时候已经瞓咗。」可见两人感情相当深厚。

俞琤送绝版黑胶唱片给林家谦

有网民称俞琤送了6pair半的绝版黑胶唱片给林家谦做礼物：「林伯（林家谦）仲话珍贵过所有奖项，林伯表示成日都会loop入面嘅歌，例如《冷雨》， 仲唱咗几句《早晨!早晨!》（注：此歌YT唱） 结果被YT请返佢入去。P.S. YT话返入去会签名畀佢写『谦谦』，因为佢都系『谦谦君子』 我听完be like: ??? 佢果然深得长辈欢心啊，不过我同意佢真系好好嘅音乐创作人。」独立歌手AP潘宇谦亦说：「史上看过最长的show，获得很多至理名言和人生道理，也有好的音乐和爱的分享。以前不知道YT的厉害，今天才发现她原来这么有感染力，张学友一出口全场想去了另外一个时空一样。」

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「香江才女」俞琤亦是「金牌司仪」

曾任商台副主席的俞琤，是香港的多才媒体创作人，早年亦是「金牌司仪」之一，俞琤博学多才，与林燕妮、白韵琴、狄娜、施南有「香江才女」之称。俞琤在70年代刚毕业便加入商台，曾主持节目《早晨老友记》和《年青人时间》，之后与其他DJ组成六啤半而大受欢迎，升任监制。不过在1982年，俞琤离开商台转攻电影，曾于无线电视任长寿节目《劲歌金曲》司仪及《欢乐今宵》主持，到了1988年重返商业电台任董事兼总经理，2000年起逐渐淡出商业电台管理事务，至2003年辞去商业电台总裁一职，但留任商业电台董事。俞琤在2004年重新出掌商业电台，担任董事局副主席，直到2015年全面退出并宣布辞去商业电台副主席及董事职位，其后便鲜有出席公开场合。