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《夜王》导演版｜卢慧敏霸气登场撑「阿哥」卢镇业 杨偲泳拍情欲戏大呼舒服 谭旻萱感激黄子华金笔一挥

影视圈
更新时间：23:45 2026-04-18 HKT
发布时间：23:45 2026-04-18 HKT

由吴炜伦执导、黄子华、郑秀文主演，破亿力作《夜王》在万众期待下，导演版终于登场，首两日公映于网上收获大量好评，截止昨日 4月17日，入场人次冲破150万，票房冲破1亿1百万！昨晚首度现身的卢慧敏（Amy Lo），与戏中哥哥卢镇业（小野）兄妹重聚，同杨偲泳（Renci）、谭旻萱（Mandy）、李芯騐齐齐谢票，导演感激观众在恶劣天气下仍踊跃入场支持。

卢慧敏同郑秀文斗戏

《夜王》导演版比原来的版本较长了30分钟，Amy Lo的戏份亦得以重见天日。其角色掌控东日夜总会命运，她战战兢兢的说：「我饰演的Ella，面对子华神（黄子华）、Sammi（郑秀文）两位好戏之人，心情紧张，他们的眼神好像向我放激光一样，好震撼！」有观众大赞她具有压场感，连身为「哥哥」的小野也笑说︰「大家都姓卢，为我争番一啖气！」Amy Lo表示没有问导演为何她不是演公关小姐 ，她不好意思的说︰「可能我不够婀娜多姿？」若日后有夜总会题材电影开拍，「需要一名运动型的公关小姐，我可以派上用场！」

Amy Lo透露当日到拍摄现场试造型时，惊叹气氛超正，「一班女演员打成一片，犹如一家人，放完饭后，副导演一声号令叫埋位，大家不约而同拿起手袋开工，完全投入了公关小姐的角色与夜总会的世界！」

杨偲泳「补完」身世

除了Amy Lo之外，戏中Renci、Mandy、芯駖的戏份，也「补完」她们身世背景。Renci感激遇上阿Dee（何启华）这对手；原来当他得知要拍一段情欲戏，特地致电Renci，问她如何在最舒服的感觉下演绎这场戏，希望减低她的忧虑。Renci说：「阿Dee应该比我更惊面对这场戏！我庆幸无论对手、导演、摄影师明哥（潘耀明）、监制Ivy（何韵明）及一班副导演，都十分保护我，让我在没有太多挣扎下，舒服的完成了这场戏。也多得导演特意从家中拿了三支酒给我和阿Dee壮胆！」

谭旻萱感激黄子华金笔一挥

至于Mandy在戏中对父亲心生怨恨，萌生报复念头，幸得「欢哥」子华从黑暗中把她拯救，Mandy演出歇斯底里，让观众更添怜爱。Mandy坦言好喜欢ChiLing这角色，也多得子华神主动编写了这一幕，当导演版重现这一幕时，她也感动得落泪。

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