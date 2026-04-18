郑秀文带逾200人团队飞吉隆坡开骚 为配合大马特别改动服饰 两度encore好感动

天后郑秀文（Sammi）首次率领超过200人的庞大团队，从香港浩浩荡荡飞到马来西亚吉隆坡，举行一连两场《You & Mi郑秀文吉隆坡演唱会2026》，昨日（17日）于Unifi Arena开锣，13000座位，全场爆满。而7月10至11日《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站－香港启德主场馆》，东亚银行信用卡优先订票，将于周一（20日）早上10时快达票预售。

Sammi帮安仔解释未能出现原因

吉隆坡演唱会晚上8时开骚，Sammi闪耀登场，以《朝圣》和《发热发亮》揭开序幕，全场尖叫，非常热情，然后大合唱《出界》。相隔10年再到马来西亚开演唱会，Sammi说：「大家都老啦，好开心同大家一齐成长。希望下次唔使再隔10年，快啲再嚟开骚。」台下观众大赞她「好靓」，她笑言自己保养得宜，「靓」是事实不用多提。有观众大嗌「安仔」，Sammi甜笑回应：「安仔无嚟呀，佢好忙要做骚。安仔加油，我今晚都要加油！」接著唱《唯独你是不可取替》，她说：「人生之中揾到个不可取替嘅人，系好幸福嘅事！」隔空放闪。

Sammi透露家姐和中学同学拉队捧场

Sammi表示对东南亚地方情有独钟，说：「我好怕冻，但几热都得，屋企唔开冷气。都想每年有三、四个月住大马，因为天气好好，每日可以著背心短裤周围走，好钟意热带地方！」又笑言完骚可尽情品尝榴梿。除了当地歌迷，还有来自香港、北京、上海、四川和澳洲等，世界各地歌迷高举灯牌，Sammi透露家姐和中学同学拉队捧场，还有印尼亲戚到场支持，令她非常开心。演唱会尾声，全场大合唱《我们都是这样长大的》，Fans非常热情，完骚不散场大嗌encore，宠粉Sammi返上舞台，向四面歌迷挥手道别，然后再唱一曲《值得》，首场演唱会圆满结束。

Sammi台上发生耳机失灵意外

之后Sammi接受访问，她说：「今晚好感动，好似见返啲旧朋友，差唔多10年冇喺大马开骚，今次开两场观众咁热情，啲飞又咁快卖晒，我都冇谂过，所以今日既感动又兴奋。」最令她感受至深是率领逾200人团队从香港飞到吉隆坡开演唱会，她说：「哗，带200几人过嚟，我真系好多谢唱片公司咁support 。成个制作原汁原味搬过嚟，加上观众好热情，今晚我真系好满意！」她表示鼻窦炎已康复，说：「今日嘅体力和流程都好好，其实尽力就系最好，每一场感受唔同，人和声嘅energy level 都唔同，当下做到最好，就系Live好睇嘅地方。」台上耳机失灵小意外，Sammi说：「台上瞬息万变，系好好嘅训练，有时呢啲『虾碌』都系睇Live好睇嘅地方！」

Sammi全力为7月启德备战

Sammi表示为了尊重当地法例和文化，今次演唱会服饰都有所改动，她说：「唔困难，反而几好玩，点样改动后仍然好睇，都几考验造型师。有啲服装看似加减少少，其实系全新订造，真系不惜工本。花咗好多心思和钱但好值得，每个部份都要尽善尽美！」接著Sammi将全力为7月启德主场馆举行的亚洲巡唱终点站演唱会操练，她说：「保留咗今次tour嘅精髓，然后再加我嘅新意念，咁先至系巡回终站嘅意义。其实喺启德做感觉完全唔同，台灯声都唔同，衫和舞蹈都系全新。」回港后Sammi希望休息10日，狂食几日好好充电。她笑说：「𠮶日实地考察吓一跳，哗，个台咁大嘅！跑匀要3倍时间，尤其是我啲快歌Fing 得好劲，真系要好好嘅体能。」返到酒店，Sammi急不及待IG分享宵夜美食，青瓜、沙律菜和一大碟虾补充蛋白质，她表示演唱会观众反应热烈，非常开心，期待尾场演出，大家都尽兴。