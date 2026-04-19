王祖贤加拿大豪宅罕有曝光 巨型厨房配六人餐枱 客厅宽敞舒适走简约风格

59岁的王祖贤，凭电影《倩女幽魂》中「聂小倩」一角深入民心，息影多年一直定居加拿大潜心修佛，生活低调。近年她透过社交平台分享近况，让关心她的影迷得以一窥其恬静的退休生活。最近一段影片曝光了她的加拿大寓所，简约而温馨的家居布置，正正反映了她洗尽铅华后，那份追求平淡的生活态度。

王祖贤寓所客厅设壁炉走简约风

从影片中可见，王祖贤的寓所装潢风格朴实无华，与昔日幕前的巨星形象形成鲜明对比。客厅的核心是一个典雅的白色壁炉，为整个空间增添了温暖的家庭气息。旁边摆放著一张舒适的灰色梳化，设计简洁，没有多余的奢华装饰。宽大的窗户引入了自然光线，让室内显得明亮开扬。饭厅则摆放了一张偌大的木制餐桌，至少可容纳六人共餐，配上古色古香的木椅，充满传统家庭的温馨感。

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王祖贤家中特大厨房方便烹调宴客

王祖贤寓所的厨房，相当宽敞，空间感十足，设计以实用为主。橱柜采用了温润的浅木色调，厨房内放置了巨型雪柜，王祖贤每天也亲自为爱犬炮制早餐，享受亲手烹调美食所带来的满足感，到狗狗吃饱后，王祖贤才出外吃早餐及喝咖啡，开始一天的行程。

王祖贤亲自为客人冲茶被赞亲民贴地

王祖贤除了享受家居生活，近年她在温哥华开设养生艾灸馆，不时亲自坐镇店内。影片中更见到她亲手为客人冲茶服务，丝毫没有巨星架子，极为「贴地」。无论是在家中为朋友下厨，还是在自己的店里招待客人，王祖贤也是悠然自得，活出了属于自己的幸福。

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