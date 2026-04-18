阮浩棕不介意何沛珈被人追 参加《女神配对计划2》与否卖关子

阮浩棕（18日）担任TVB真人骚《魔音女团》首个见面会活动司仪，对于旧爱何沛珈参加《女神配对计划2》，问他可会参与？阮浩棕表示作为公司艺人，对节目组尊重而不回答参加与否，观众想知就要收看节目，同时祝福参与的五位女神。对于网上流传指他跟何沛珈假分手，阮浩棕坦言有留意，近日社交平台好多人Tag（标注）他。

阮浩棕同自己拍拖

阮浩棕强调同何沛珈的关系，「一直系了解中嘅朋友，大家了解一段时间，就有共识要退一步。」续说：「其实佢喺IG回应咗一句讲我哋关系，觉得唔适合一段时间先慢慢离开嘅！我觉得呢句经已概括晒所有嘢。我觉得一路咁讲落去，对参加者唔公平，会唔会有想结识沛珈嘅人，见到呢啲新闻而却步呢？好似抹杀人哋机会，有啲影响。」问是否支持何沛珈参加节目结识新对象？阮浩棕表示支持，重申︰「我同佢系了解中朋友，会想佢好。」又指有留意到报道，称若然他参加，争取出镜机会，何沛珈会「揿灯」，他说：「可能佢纯粹觉得我好耐无上节目，如有个节目畀人见到，何乐而不为？」再问他会否参加《女神配对计划2》，重新追求何沛珈？阮浩棕表示︰「人生有好多课题要处理，我同自己拍拖好开心，生活快活。」不介意何沛珈被其他人追。