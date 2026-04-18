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52岁蔡国威凭《中年好声音4》扮「唐伯虎」翻红 惊传有健康危机急睇专科：出咗少少状况

影视圈
更新时间：22:00 2026-04-18 HKT
发布时间：22:00 2026-04-18 HKT

有「六合彩之子」之称的蔡国威，今日（18日）突然在IG透露自己身体出现状况，令不少网民及圈中好友相当忧心。他发文表示：「身体健康真系好紧要……我自己睇自己都好似一切正常，但系呢两星期身体确实出咗少少状况，所以唯有睇医生。」他更上载了一张到医院专科中心求诊的挂号文件，证实已看过专科医生，并表示：「下一步要再做一啲深入嘅检查，揾出原因。」文末，他不忘祝福大家身体健康，帖文引来不少网民留言表示关心，陈炜亦留言：「最紧要平平安安，健健康康。」

蔡国威参加《中年好声音4》人气急升

现年52岁的蔡国威，近期因参加《中年好声音4》而人气再度急升。他在节目中蒙面化身「唐伯虎」参赛，其出色的唱功令许多观众感到惊讶。虽然蔡国威最终被淘汰，但网民纷纷在他的社交平台留言打气，鼓励他不要放弃歌手梦，可见其歌喉已备受肯定。

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蔡国威亚视出身转投TVB

蔡国威1995年于亚洲电视（ATV）出道，因主持《六合彩》搅珠节目而为人熟知，被称为「六合彩之子」。在亚视工作多年后，他于2016年转投无线电视（TVB），继续在演艺圈发展，参演过多部剧集，并在资讯节目中担任主持，默默耕耘。这次因《中年好声音4》再次受到关注，事业有望更上一层楼。

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《中年好声音4》新评审曝光，由她接替谷娅溦？

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