俞可程想揾萧正楠当「闺蜜」帮手拣仔 为参与《魔音女团》暂别《东张西望》

萧正楠担任《魔音女团》主持人，（18日）与练习生邓凯文、宋宛颖、倪乐琳、王汛文、卢映彤、俞可程、廖慧仪、倪嘉雯、庄子璇、乔美莎、陈熙蕊等出席见面会。

俞可程赞萧正楠细心又顾家

将于下月在广州开演唱会的萧正楠，邓凯文即场向他「搲捞」做嘉宾。萧正楠称想请晒16位练习生做嘉宾。问到俞可程除了担任《东张西望》主持之外，同时参与《魔音女团》及《女神配对计划2》，问如何分配时间作准备？俞可程指参与《魔音女团》时要专注练舞，当时间松动就再投入《东张西望》的工作，而《女神配对计划2》未开始拍摄。问可会邀请萧正楠成为《女神配对计划2》「闺密团」之一，帮眼择偶？俞可程笑称「可以」，形容萧正楠既细心又顾家，是理想对象，在旁的邓凯文笑说前来撑场，同时赞萧正楠照顾16位练习生，回家要照顾儿子，形容对方为「全能奶爸」。

萧正楠挂住黄翠如

另外，提到太太黄翠如孖好友洪永城出走拍节目，萧正楠笑指好久未试过跟太太分开这么久，有不开心，他说：「而家得我凑囝囝，系双倍辛苦，因为太太照顾得好细心，太太嗅觉好厉害，离远都嗅到有无濑！我嗅觉就好差，又粗心。」笑指太太专登带埋囝囝件衫出埠工作，「得闲索一索舒筋活骼，未知有冇带埋阿仔内裤！」