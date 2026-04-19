74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻

曾在70年代红极一时被誉为「嘉禾公主」、美貌被指胜过林青霞的苗可秀，自1990年移民加拿大多伦多后，便鲜有在幕前露面。近日苗可秀罕有返香港，与好友邵音音相约饭叙，其亲民「贴地」的举动，引来网民一片赞赏。

苗可秀打扮休闲低调

邵音音前日（17日）在IG分享苗可秀近照，见到74岁的苗可秀风采不减当年。苗可秀当日戴上浅色帽子，配搭一副眼镜，身穿简洁的灰白色薄外套，打扮休闲低调。一行人在等候餐厅等位期间，苗可秀与邵音音坐在店外的红色小胶凳上，脸上始终挂著温婉的笑容，气色红润，看起来状态不错，完全看不出真实年龄。

文雪儿欢迎苗可秀返港

邵音音在IG留言：「苗可秀说做个平凡人是最幸福的。」邵音音透露众人去食越南菜，要攞筹排队等位：「别人看到我们都坚持给椅子坐。门口排长龙，这么好生意！香港餐（饮）业家家倒闭，这家越南菜，一年四季都客满。冇解！你们吃完后告诉我！」文雪儿在帖文下留言：「她回来了」，欢迎苗可秀返港。

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苗可秀富裕家庭成长

原名陈咏娴的苗可秀生于富裕家庭，父亲为英资航空公司的飞机工程师，苗可秀入电影圈前，曾任职美资洋行做秘书。苗可秀17、8岁时投考嘉禾招募演员，结果共取录一男三女，苗可秀是年纪最年轻的一位。苗可秀入行后电影公司力捧，与李小龙合作《唐山大兄》、《精武门》、《猛龙过江》等多部经典电影，成为李小龙「御用女主角」。

苗可秀因与李小龙多度合作传出绯闻，其后苗可秀又与已婚的台湾男星柯俊雄擦出爱火，相恋逾1年分手收场。1987年苗可秀与有妇之夫的亚视小生潘志文合作《满清十三皇朝》戏假情真，有传潘志文太太得悉后，要求潘志文跟家人移居加拿大温哥华。

苗可秀返香港过戏瘾

苗可秀1982年完成胞兄陈家荪编剧的《凉茶．马尾．飞机头》制片相关工作后退出幕前，转做服装店生意，并与陈家荪成立广告制作公司。苗可秀在1990年移居加拿大多伦多，曾在「加拿大中文电台AM1470」担任节目主持。苗可秀近年曾返港过戏瘾，特别演出剧集《溏心风暴3》、《多功能老婆》，客串电影《麦路人》等。

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