庄子璇首次亮相见面会唱歌走音 倪乐琳孖宋宛颖拍《Lucky Star》MV插伤眼睛

TVB真人骚《魔音女团》16位练习生︰李尹妈、颖乔、邢慧敏、邓凯文、宋宛颖、倪乐琳、王汛文、卢映彤、俞可程、廖慧仪、倪嘉雯、庄子璇、乔美莎、陈熙蕊、叶靖仪蔡华英（18日）首次出席见面会。蔡华英因家事未能出席。

倪乐琳是团中开心果

大会安排练习生重现海选的项目，当中有颖乔、乔美莎表演跳舞，邓凯文Rap自创曲、倪嘉雯Rap《风山水起》、李尹嫣献唱《枇杷》，以及庄子璇献唱《恋人未满》，自爆走音。现场亦播放《魔音女团》比赛歌曲《Lucky Star》MV。庄子璇表示虽则现场献唱时走音，但不会惊，笑说在场人士听不到。倪乐琳称，参与该节目后，Rap歌有进步，在旁的宋宛颖大赞她是「Rap担当」，同时自觉在跳舞方面有进步。她们是港姐出身，庄子璇、倪乐琳、宋宛颖异口同声经已放下包袱。宋宛颖形容倪乐琳「为人好搞笑」，她也受到影响，又爆邓凯文「性格好癫」。

谈起歌曲《Lucky Star》MV，见一众练习生相当型格。倪乐琳自爆拍摄时插到眼睛搞到「眼红红」，宋宛颖出现皮肤敏感，仲大爆︰「王汛文仲生 『眼挑针』！」见宋宛颖、倪乐琳在MV中企C位，宋宛颖表示由跳舞老师安排及指示。