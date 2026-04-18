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郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-18 HKT
发布时间：20:00 2026-04-18 HKT

61岁视帝郭晋安前年突然宣布离婚，去年又离巢TVB，转向与胞姊郭致因共同创立的草姬集团（2593）发展上。郭晋安事业有成，对仔女亦悉心栽培，早已送今年18岁的大仔郭令山到英国升学，近日两父子一同到澳门享受豪华之旅，见到郭令山已高过爸爸。

郭晋安父子住总统套房

郭晋安今日（18日）在IG分享一条与儿子在酒店套房内疯狂玩乐的影片，幽默写下「金式森林现实版」，并感谢酒店的奢华安排。影片开头便打出字幕：「跟儿子住700平米（约7,500呎）的酒店房是甚么体验」，随后镜头跟随郭晋安和儿子郭令山，以「一镜到底」的方式，快速穿梭于这间极尽奢华的总统套房。

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郭晋安变「大细路」作战

影片中，郭晋安化身「大细路」，带领身高与他相差无几的儿子，在偌大的客厅、饭厅、睡房、私人泳池、甚至卡拉OK房之间来回奔跑追逐。两父子坐低「战术喝水」后，又冲入房双双倒在大床上，之后弹起继续「探险」。

郭晋安与郭令山一起打桌球、在私人K房中高歌，郭晋安更自封「K歌之王」，儿子为「K歌之王子」。整个过程配上「父子局」、「激烈对抗中」等诙谐字幕，将父子二人的追逐嬉戏，变成了一场温馨又搞笑的「猫捉老鼠」游戏。

郭晋安父子关系似朋友

当郭晋安在私人泳池边假装试水温、动作浮夸时，儿子郭令山就在一旁笑住观看，影片配上「儿之不解」的字幕，画面温馨又有趣。影片尾声，郭晋安与儿子坐在房间促膝长谈，字幕幽默地标示二人聊「人生规划」、「娱乐八卦」、「世界格局」，展现父子无所不谈的如朋友般的亲密关系。

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