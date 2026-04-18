朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐

2001年港姐季军朱凯婷，于2010年与拍拖5年的机师男友林德勤拉埋天窗，组织幸福家庭，翌年诞下女儿林颖彤（Sheryl）。转眼间，Sheryl已经14岁，近日朱凯婷在社交平台分享了一家三口到日本赏樱的照片，Sheryl的近照随即成为网民焦点，惊叹她笑容甜美，越大越靓，完美继承了妈妈的优良基因，母女二人俨如「饼印」，尽显星二代潜力。

朱凯婷带饼印女日本赏樱

从朱凯婷分享的家庭照可见，一家人正在日本享受樱花季节，背景是盛开的樱花树，画面温馨洋溢。照片中，14岁的Sheryl亭亭玉立，站在父母中间，身高已经追及妈妈。她身穿一条清新的碎花吊带裙，一头乌黑亮丽的长发随意披在肩上，散发出满满的少女青春气息。最令人惊艳的是，Sheryl的五官轮廓与妈妈朱凯婷极为相似，不少网民留言大赞「女儿越大越靓」、「完全是迷你版Heidi」、「史上最强饼印」。

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朱凯婷冻龄有术花海下自拍打卡

除了女儿抢镜，48岁的朱凯婷同样状态大勇，岁月似乎没有在她脸上留下痕迹。在个人独照中，无论是身处粉色樱花树下，还是于紫黄色的花海之中，她都是都容光焕发，神采飞扬。她穿上色彩缤纷的春装，对著镜头展现招牌的亲切笑容，皮肤紧致饱满，身材管理得宜，完全不像育有一位14岁女儿的妈妈。

朱凯婷芭蕾舞冠军女儿动静皆宜

朱凯婷自当选港姐后，多年来在演艺圈主要担任主持工作，形象专业。婚后她将大部分时间投放家庭，悉心栽培女儿，如今女儿Sheryl暴风成长，不但完美遗传妈妈美貌，更是动静皆宜，才貌双全。Sheryl在芭蕾舞领域表现突出，屡获殊荣，去年朱凯婷就曾骄傲地分享，女儿在「Dance World Cup Asia」中获得奖项，可见其舞蹈天份备受肯定。除了芭蕾舞，Sheryl亦精通乐器，她曾与妈妈一同登上《欢乐满东华》的舞台，以竖琴为妈妈的表演伴奏，母女同台的画面温馨动人。

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