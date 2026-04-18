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陈茵媺爆女儿遗传陈豪生意头脑 欲创「鬼口水」品牌做最年轻CEO 庄子璇备战《魔音女团》积极增肌

影视圈
更新时间：13:45 2026-04-18 HKT
发布时间：13:45 2026-04-18 HKT

陈茵媺、翁嘉穗和老公邬友正、庄子璇、赵式芝、王嘉慧及诸葛紫麒等，今晚（17日）到湾仔出席「仁济医院第59届董事局就职晚宴」活动。另外，许志安（安仔）昨晚担任「仁济医院第59届董事局就职晚宴」表演嘉宾。不过，大会公关表示，安仔不接受传媒访问及摄影环节。

陈茵媺帮女儿做市场推广

陈茵媺表示，4月是家庭生日月，包括自己、老公陈豪及女儿都是4月生日，而且女儿早于去年已经开始要求今年的生日派对主题为「鬼口水」，更表明想以「鬼口水」创造自己的品牌生意，陈茵媺开心地说：「她真的可能遗传了爸爸做生意的头脑，我说会帮助她做市场推广，她真的很兴奋。」陈茵媺表示，要让小朋友从日常实际生活中的事情发掘出她的长处和兴趣，若真的能成事，女儿有可能是最年轻的CEO。

庄子璇排舞3星期已有马甲线

有份参与《魔音女团》的庄子璇表示，已经排练了三星期，前两天刚完成拍摄，当天所有人即时一起去打边炉，她表示，如果可以的话希望自己可以做到主唱担当，又透露：「我尝试在分组上拣Rap或唱歌，但也没有分配给我。」她称，收到公司通知，要求她减肥2至3公斤，但她怕因此变成纸板人，所以用自己的方法尝试去增肌，她开心地说：「之前我是个不运动的人，排练了三星期舞步，发觉自己开始有肌肉及少许马甲线出现，所以现在希望练出蜜桃臀。」

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