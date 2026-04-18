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A-Lin红馆骚贺出道20周年 谷胸露长腿全晚眼泪放题

影视圈
更新时间：14:14 2026-04-18 HKT
发布时间：14:14 2026-04-18 HKT

华语乐坛「天生歌姬」A-Lin（黄丽玲）为庆祝出道20周年，举行《歌迹Journey》巡回演唱会，香港站一连三日于红馆举行。A-Lin（17日）首场演出，一出场大晒广东话，她说：「好耐冇见啦！你哋好嘛？」以性感谷胸Look现身的她，唱《海洋之歌》、《ROMADIW》后，High爆除下外套，跳唱《一想到你呀 》。

A-Lin搞笑讲「小心车门」

之后，换上低胸高衩黑裙的A-Lin，大骚长腿，再以广东话打招呼，晒冷说出懂得的广东话，例如：「小心梯级」、「大家小心」、「小心车门」，相当搞笑。A-Lin指香港对她来说是十分重要的城市，曾经在绝望中前往香港，香港是她造梦的起点。是晚，其父母、舅父和舅母也有入场，又爆舅母似她一样首次搭飞机就是来香港，「舅母说香港东西好吃，又好玩，应该花了不少钱，她穿了新买的外套到场。」续说：「出道20年，对我来说不长不短，相信大家认识我，是从我第一张专辑《四季》。」A -Lin形容自己不过是对住海边唱歌的小女孩，没料到能够走到大舞台上，又搞笑问观众：「你们为何没有哭？」当堂全场爆笑。

A -Lin不断拭泪

Encore时，戴上闪爆帽子现身的A -Lin，穿著粉红色背心并写住「Hong Kong Journey」字样，大晒丰满上围。当唱完《失恋无罪》后，她指见到台下的熟悉面孔，十分感动，随即拭泪。她说：「我没有喝酒，是Natural high！」唱出《P.S.我爱你》期间，镜头拍摄现场观众情况，不少情侣观众亲咀。镜头一转，影住A -Lin的舅父、舅母，舅父锡啖太太。最后A-Lin唱《大大的拥抱》为个唱谢幕。

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