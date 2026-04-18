BLACKPINK成员Jisoo胞兄金正勋连环爆丑闻 疑涉性侵被捕网传家暴太太逼吞秽物拍18禁片

韩国天团BLACKPINK成员Jisoo胞兄金政勋（音译, Kim Jung Hoon）近日疑涉意图性侵及酒驾被捕，事件一波未平，韩网又流传疑为Jisoo嫂嫂、金政勋太太爆料，指控遭老公家暴，更曝光伤势，引起网民热议。

疑Jisoo嫂嫂被逼肛交

据韩网theqoo的帖文，有暗示疑为Jisoo嫂嫂在网上自称遭到家暴，更公开被打过程，帖文提到自结婚后，一直受到严重的家暴、语言暴力、侮辱等对待，甚至在不愿意发生性关系时，遭对方强制性交，期间更被逼拍片，文中更出现「18禁」字眼，如被逼吞XX，下体发炎时被逼进行肛交。

帖文又提到疑为Jisoo嫂嫂经常被打，直指老公将自己当狗，挨打外又遭强制脱光衣服跪地求饶，试过被iPhone砸头，连手机都被砸到弯曲，因家中有监视器，女方曾逃回父母家中，却被发现后遭丈夫威胁，如向身边朋友求救或报警，就打她打死，又称：「因为我爱你才这样，你也爱我不是吗？」长期在恐惧下遭到PUA。

传Jisoo嫂嫂撰4页控诉

帖文更出现疑为Jisoo嫂嫂长达4页的控诉，内容怵目惊心，当中更见到疑为女方被家暴后拍下伤势的照片，手腕处有不少瘀青外，手臂、眼角、耳朵都受伤。不少网民对事件感震惊，认为要严惩：「这个人渣必须去坐牢」、「严惩加害者，给受害者以及受害者的家属一个交代」、「这种人渣都不是第一次犯事了居然还没进去！严查背后势力」等。

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Jisoo哥哥曾卷偷拍性爱片丑闻

而昨日（17日）一宗涉嫌性侵直播主案件，网上流传加害者是「知名女团成员亲哥哥」，网民将矛头指向Jisoo哥哥金政勋，还曝光嫌疑人被捕过程。网上又提到Jisoo胞兄曾在去年卷入偷拍性爱片丑闻，但爆料文章之后在网上消失。

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疑与Jisoo哥哥有关的事件曝光后，据《韩国日报》跟进报道，「A某」在被捕后接受警方调查，竟透过其他手段威胁受害女直播主，称要将其私照散布。当时女受害人收到不明讯息，内容带有威胁「马上就要公开照片了」、「你父母肯定会很伤心」、「如果你不直播躲起来的话，我就不公开照片」，疑为同伙好友传讯息威胁。

Jisoo暂时未作回应

女直播主向传媒提供讯息佐证，当时要避进厕所，联络经理人求救，内容充满恐惧：「拜托，现在强制要脱掉我的衣服」、「我真的好害怕，怎么办」、「他好像会杀了我」、「救救我拜托」，幸而经理人反应迅速查问位置：「给我你的位置」、「把门锁起来等著」。

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警方到场后成功解救女直播主，有指破门入屋时，只见到男子「A某」穿背心，被上铐时还反问「为甚么要铐我？」又辩称自己确实有摸，「但说成是性侵太不合理了。」警方虽然向检方申请拘捕令，但最新进度，昨晚遭到检方驳回，原因是「嫌疑不足」。大摆网民到Jisoo的YouTube频道留言要求「请解释」，而Jisoo暂时未有作出回应。