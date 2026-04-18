Jer快闪3场Busking吸客 未见姜涛有异样提醒兄弟专心驾驶

MIRROR成员柳应廷（Jer）将于5月23及24日在亚洲国际博览馆举办两场个人演唱会《The Shade of Breathing” Live 2026》。为了造势，Jer昨晚（17日）现身沙田某商场快闪Busking，现场大批粉丝到场，十分墟冚。原本Jer准备唱六首歌，最后Encore两次，再唱多两首歌。

吴林峰伴奏

Jer笑称MIRROR或令人感觉遥远，故自己想到人多地方，让更多人听到他的歌声，并有好友吴林峰为他伴奏。他对上一次Busking是两年前，当时有3千多人，十分震撼。他说：「呢日我去咗九龙塘、旺角嘅商场Busking，沙田系尾场，啲粉丝话估我去边度唱，我希望能够走匀各区Busking！」谈到演唱会可会加场？Jer明言视乎反应，「而家门票卖得七七八八。」指亚博骚也会唱其他歌手歌曲，歌单会落足心机构思。谈到可有惊喜给粉丝？他大卖关子表示︰「入场就会知，系视觉、听觉同触觉享受。」谈到MIRROR推出团歌，Jer透露快歌、慢歌各一首，已完成录音和MV，何时上架则待公司安排。

柳应廷拍张蚊唯美电影

提到姜涛早前未有出庭，透过代表律师承认「不小心驾驶」罪，被判罚款1000元。问到拍团歌MV，见姜涛的心情如何？Jer形容姜涛「正常」，有叫对方专心驾驶，「佢回应话好。」另外，早前到冰岛拍摄由电影美术指导张蚊执导的电影《不得不好死》，Jer表示要完成演唱会后才能继续拍摄剩下部份，称同张蚊合作好开心，「拍摄手法唯美，呢部戏系佢第一部执导作品。」