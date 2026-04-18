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「最美设计师」简帼仪闪婚神秘老公首曝光 穿自家设计婚纱出嫁群星祝贺

影视圈
更新时间：12:00 2026-04-18 HKT
发布时间：12:00 2026-04-18 HKT

由模特儿转型为设计师的37岁简帼仪（Lilian），因甜美长相及傲人身材，获网民关注，IG追踪人数达33.9万，被誉为「最美设计师」。简帼仪昨日（17日）无预警宣布婚讯，披上自己设计的嫁衣，与另一半携手揭开人生新篇章。

简帼仪收埋老公

简帼仪昨日在IG上载一条充满童话气息的影片，穿上一袭缀满蝴蝶元素的纯白婚纱，配上精致的皇冠，宛如童话中的公主。正当网民以为是为其品牌宣传新款婚纱时，片尾见到简帼仪走向新郎，男方身形高大，穿上笔挺西装，与简帼仪显得相当登对，但未有正面出镜。

简帼仪童话婚礼

简帼仪又向镜头展示手上硕大闪耀的钻石婚戒，巨型圆钻在光线下折射出璀璨光芒，设计简约而奢华，尽显丈夫对其爱意与重视。简帼仪在影片中同时曝光婚礼场地，背景疑似在国外的欧式庄园或古堡拍摄。影片中古老的石砌建筑、典雅的拱门长廊和绿意盎然的庭院，营造出浓厚的童话气息。

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简帼仪从未公开感情事，罕有以英文情深告白：「我曾为无数人的爱情故事裁制嫁衣，而这一次，主角是我自己。在遇见他之前，我从未想像过自己披上婚纱的模样。是他给予了我那份遍寻不获、却又期盼已久的灵感。」字里行间洋溢著幸福，获炎明熹、倪晨曦、麦明诗、郭柏妍、刘佩玥等送上祝贺。

简帼仪理工毕业GPA达 3.95

简帼仪由模特儿出身再转战娱乐圈，最终投身时装设计行业，创立个人品牌，炎明熹、张韶涵等曾穿上其设计服饰出席活动。简帼仪事业有成，本身亦是一名学霸，取得香港理工大学时装及纺织系硕士学位，大学时期的成绩更高达GPA 3.95。

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