吴业坤日妻广东话超流利令网民惊艳 滨口爱子拍片游香港一原因感叹：我都好想返日本

吴业坤（坤哥）的日籍太太滨口爱子（浜口爱子）自婚后定居香港，积极融入本地生活，近年更开设了YouTube频道，分享在港的点滴。日前，她上载了一条影片，带领观众游览香港，寻找春天限定的鱼木花美景，片中她大晒流利广东话，引来网民热烈讨论和赞赏。

吴业坤日籍老婆广东话大跃进获激赞

影片中，滨口爱子几乎全程以广东话与观众交流，发音标准，表达流利，令不少网民刮目相看。从她分享的留言截图可见，网民纷纷大赞：「爱子D广东话学得咁快，真系下过苦工」、「香港人调返转头学日文，都未必学得咁快咁好」，认为她的努力有目共睹，现在几乎不用看字幕都能完全听懂。

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滨口爱子寻找香港「花见」热点

滨口爱子在片中表示，虽然近期是日本的樱花季，令她好想回日本「花见（赏花）」，但她发现香港的春天原来亦有独特的花海。她根据AI推荐，走访了太子花墟公园及太子道西一带，最后更登上大角咀的特色圆形天桥，欣赏被繁盛的鱼木花树包围的壮观景象。滨口爱子惊叹：「估唔到香港嘅春天会有咁靓嘅花！」并分享指鱼木花（Spider Tree）因花蕊长得像蜘蛛脚而得名，她更兴奋地表示，之前跑马拉松时也曾跑过这段路，又不时提及老公吴业坤，指要带老公来赏花及拍照。

影片发布后，除了赞赏她的语言能力，更有不少甜蜜留言，指吴业坤是全香港最幸福的男人，并写道：「当你见到美丽的事物或者风景，第一个想起要带他/她来的，就是你的最爱。坤哥肯定是爱子的最爱了！」

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滨口爱子曾于日本发展演艺事业

现年31岁的滨口爱子，来港前是日本的主持及电视艺人。她与吴业坤于2022年5月宣布结婚，婚后爱子随丈夫移居香港。虽然两人曾因工作分隔两地，但无损感情，如今爱子专心做幸福人妻，不时在社交平台分享与吴业坤的甜蜜日常。早前曾一度传出怀孕喜讯，惟其后吴业坤已澄清是美丽的误会，表示会先享受二人世界。如今滨口爱子用心经营YouTube频道，与粉丝分享在港生活，看来已完全适应了新环境。

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