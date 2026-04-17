张致恒想复出唔怕被嘲欠债：做好自己 直击街头与雯雯零交流丨独家追踪

41岁张致恒婚后四年抱四，为养家辛苦做搬运工人，拒领综援。惟贫贱夫妻百事哀，与妻雯雯屡传关系冷淡，日前《星岛头条》拍到夫妻在街上零交流。对于近日误传他复出开骚，Steven澄清未有心理准备，现以家庭为重。采访：娱乐组

前Boy'z成员张致恒生活拮据，两夫妇多得「大恩人」七师傅不时出手相助应急钱。可惜，贫贱夫妻百事哀，早前雯雯曾在社交网限时动态以黑底白字发放负文：「每日角色扮演，欺骗到全世界，但要走的路不同，倒不如各走各路，接受现实。」似暗示其实同Steven的关系只是表面夫妻。日前《星岛头条》在屯门医院轻铁站直击，目睹Steven同老婆雯雯带著7岁大仔天宝，一家三口出行，两夫妻果然各顾各全无交流。尽管如此，囝囝却乐于黐爸爸，两父子手拖手关系融洽，好有爱。

Steven剖白夫妻关系

当时大约中午12时许，人群正在轻铁月台上等车，直击记者见到Steven拖住天宝在月台售票机前边看边讲，Steven似是教囝囝认轻铁站名，天宝乖巧地留心听爸爸讲话，父子看来好好，反观雯雯则在旁边自顾整理头发，期间两夫妻零交流。当轻铁到站，一家三口登上一列驶往元朗方向的轻铁。及后，Steven向《星岛头条》剖白夫妻关系：「结婚多年，唔系下下子都要倾晒偈先有交流嘅。」他表示当日两公婆要一齐去医院，申请医疗豁免，因为三仔及四仔气管问题，一直keep住睇医生，至于二仔张天牧就长期睇自闭症，适逢当日大仔放假，就带他同行。

网民反应两极

另外，之前Steven罕有开金口，获马天佑邀请拍片合唱，近日再有消息指他似乎即将复出，更有望挑战开演唱会。内地艺人经理人「友明哥」在社交网上载Steven最新片段，片段字幕打上「张致恒复出，个唱你来吗」等字眼，并留言：「不翻旧帐，不恶意嘲讽...」片中见张致恒身穿黑色Tee，身形明显清减不少，状态回勇。不过对于疑似再战江湖，网民反应两极，有鼓励声音，希望他继续努力越做越好，也有重提旧债，提醒他还欠阿Sa（蔡卓妍）钱。

Steven复出前狂减肥

Steven对「复出」风波，接受《星岛头条》独家访问时澄清属美丽误会。他解释：「之前有人透过经理人邀请我做带货直播，但拍完条片，竟然写到我要复出及开演唱会，其实我冇讲任何嘢嘅，希望可以澄清下。」问到可有想过复出打算？他坦言并不抗拒，但不会主动争取：「随缘啦，有机会一定会做，始终多一个途径赚钱养家，但唔会刻意出击，因为未准备好，复出前一定要狂减肥、操肌，用最佳姿态现身。𠵱家应以家庭为重，谂多啲计揾钱养家，先稳定屋企，再考虑做其他事情。」他坦言作为跟车搬运工人收入有限，但家庭日常开支太大，比如小朋友覆诊、毕业等支出，经济状况依然「未掂」，但感谢七师傅一直照顾，「有得做都想做，做一份工好难维持生活，多幕前机会更好，始终钟意唱歌及拍戏。」对于「复出」的反对声音，他无奈表示：「人哋讲乜冇得控制，就算还清都会畀人讲，做好自己啰。」

