麦明诗叔仔盛龙亨荣升博爱总理猛料过哥哥 金融才俊屡获业界大奖 财力惊人豪掷7位数买游艇

「十优港姐」麦明诗生于一个被誉为「学霸世家」，爸爸麦卓生（麦Sir）毕业于香港大学化学系，曾是圣公会林护纪念中学副校长，退休后从事化学补习工作，妈妈麦何小娟是社会福利署中央辅导医疗科职业治疗师，亦是一名资优教育专家，哥哥麦明山是著名整形外科医生。老公盛劲为（Keith）的家庭同样非凡。

麦明诗「叔仔」盛龙亨相当猛料

虽然盛劲为曾自言输在起跑线，他本是土生土长「屋邨仔」，家有两个家姐、一个弟弟，自幼在屯门田景邨长大，小时候瞓碌架床连温书位置都冇，他自觉不会有资源送他去外国，所以努力读书考入本地大学，最后成功考入国泰成为机师。想不到盛劲为弟弟盛龙亨（Lincoln）相当猛料，早前豪掷 7 位数字购入私人游艇，最近更升呢做博爱总理。

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麦明诗「叔仔」盛龙亨做博爱总理

热爱水上活动的麦明诗早前在IG限时动态分享出海片段，原来这架游艇是「叔仔」盛龙亨豪掷 7 位数字购入，最近更升呢做博爱总理。日前盛劲为贴上与细佬在《博爱医院丙午年董事局就职晚宴》的相片并说：「盛总理热心公益，值得纪念一下，#博爱 #细佬。」盛龙亨留言回复：「多谢支持，我继续服务社会。」盛劲为和盛龙亨两兄弟的外型都极具竞争力，同样拥有180CM身高及阳光笑容，盛龙亨称曾想跟随哥哥的步伐，可惜跟不到，但本身是金融才俊的盛龙亨在金融保险界表现极其出色，年纪轻轻已多次获得业界大奖，财力绝对不亚于哥哥，而且出手阔绰，试过豪掷７位数购入游艇作为「社交会所」。盛龙亨经常邀请圈内外好友上船开会或聚会，与「阿嫂」麦明诗关系亦非常融洽，盛劲为曾透露弟弟与两位姐姐在疫情期间给予他极大支持。

麦明诗盛劲为儿子遗传父母资优基因

麦明诗和盛劲为育有一子，夫妇二人不时大晒一家三口的家庭照，上月是儿子一岁生日，麦明诗曾在IG公开儿子这一年间的成长影片与及分娩片段：「爱你的一年，生日快乐我的宝贝男孩。」麦明诗和盛劲为的儿子头发乌黑浓密，身形肥嘟嘟，手仔脚仔都充满肉感，显得相当精灵可爱。儿子未满1岁已经对电视播放的赛马节目，兴趣满满，囝囝更用儿童画板画出马匹，甚有绘画天份，遗传了父母资优的基因。自理能力亦相当惊人，懂得自己拿起奶嘴放入口，连婆婆麦何小娟亦曾表示，看到女儿和女婿让9个月大的宝宝开始「自主进食」，内心感到非常欣慰。她忆述当年也是这样培养自己的子女，如今看到下一代延续这个理念，作为一位职业治疗师兼教育工作者，内心很是感动。

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