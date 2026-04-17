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美国歌手D4vd涉谋杀14岁少女被捕 电动车藏肢解腐尸 「Shhh...」纹身成关键线索

影视圈
更新时间：22:00 2026-04-17 HKT
发布时间：22:00 2026-04-17 HKT

美国21岁知名歌手D4vd（David Anthony Burk）因涉嫌谋杀14岁少女Celeste Rivas Hernandez，于4月17日遭洛杉矶警方正式拘捕。其电动车内发现的腐烂肢解尸体、与死者相似的「Shhh...」手指纹身，以及受害者母亲的证词，都将他与这宗骇人听闻的案件紧密相连。

D4vd涉嫌谋杀14岁少女

美国21岁知名歌手兼作曲家D4vd，去年9月爆出重大丑闻。其名下的电动车内，被发现藏有一具「被肢解且严重腐烂」的14岁少女尸体。经过警方长时间的深入调查，今日（17日）正式以涉嫌谋杀的罪名将D4vd拘捕归案。

经确认，死者为14岁少女Celeste Rivas Hernandez。她被发现时身穿露肩上衣、黑色紧身裤，并佩戴黄色金属耳环及手链。最引人注目的是，她的食指上有一个「Shhh...」纹身，这与D4vd手指上几乎一样的纹身惊人地相似。少女母亲去年曾透露，女儿已失踪超过一年，手上确实有此纹身，且其男友的名字正是「David」，令人高度怀疑两人为情侣关系。

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D4vd事业停摆  已被正式拘捕

自从少女的遗体在D4vd车内被发现后，他立即取消了当时正在进行的世界巡回演唱会，其所属唱片公司也中止了其专辑豪华版的发行计划。今日，D4vd遭洛杉矶警方拘留，且不得保释，案件预计将于本月19日正式移交地方检察官起诉。
警方透露，D4vd自案件曝光以来对此案一直保持沉默，拒绝作任何回应。然而，他的经理人此前曾对外表示，D4vd一直积极配合警方的所有调查工作。全案的真相，尚待司法程序的进一步厘清。

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