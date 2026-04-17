陈慧琳被狂迷冲䢂求合照吓亲 自爆考对方讲歌名肯定真粉身份去化解危机：当时松踭起飞脚都冇用

早前陈慧琳（Kelly)在内地工作时被一名疯狂男子要求合照，连壮汉保镳也拉不走他，Kelly起初也露出一点惊讶的神色，及后便开口让这名男子合照解决事件。今日Kelly到尖沙咀出席品牌活动时，重组当日突发状况，坦言真的被吓亲，但原来网上片段，删剪了她考验这位狂迷，究竟是否自己的真粉丝部份，她指当时有问那名狂迷能否能讲出她的歌名？该男子即以广东话说《大日子》，Kelly便与他合照解决事件。事件引来网民大赞她处理手法EQ高，Kelly指那名狂迷衣着及外表也不错，觉得他应该不是傻的，只是有点疯狂控制不到情绪，问到是否需要学习几招傍身？Kelly笑住形容，当时两名大汉保镳也拉不住他，自己就算松踭或起飞脚也没用，又表示过往也曾被疯狂歌迷上唱片公司要求见面，但自己亲身经历遇上疯狂粉丝却很少，因为若然自己在街上遇上歌迷，反而是自己吓到他们。

Kelly回应摄影师风波：佢对我好好

之前Kelly在香港举行的演唱会上所选用的大会摄影师，早前在网上被人声讨指她以阴招抢工作，对此，Kelly坦言希望不是真的：「我认识的这位摄影师对我很好，经常赞我的歌好听和舞步好看，真的很支持我，给予我很多强心针，（会再合作吗？）大会或主办单位邀请便会。」

Kelly不评论张敬轩取消追踪

谈到近日张敬轩在网上平台取消追踪了多位圈中好友及艺人，Kelly表示也有留意到，问到可有关心一下轩仔的状况？她表示，这些事不讲了。

Kelly两子合照被流出表明介意

另外，农历新年期间Kelly两位儿子与家人合照流出，Kelly表明，对此感到介意，但控制不到其他人，更指，两个儿子也不钟意被人将照片放到网上，她说：「要将照片放上网的话，儿子们也会将相片整得靓仔后才放。」又，Kelly与音乐串流平台合作「声波疗愈法」，她表示，此举主力是为了宣传新歌《那人那地那天》，加上大家关注电影《薰衣草》，便游走当年拍摄该电影时场景的路线，但可惜有些地方被拆掉已经找不到，她笑言：「拍摄时行了两至三次，路程大约20分钟，但拍摄完我也瘦了！」