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田蕊妮再度患癌丨去年疯传患绝症加老公出轨 嘲讽假新闻「四肢瘫痪去偷食」算是一种成就

影视圈
更新时间：19:18 2026-04-17 HKT
发布时间：19:18 2026-04-17 HKT

已移居台湾生活的48岁TVB视后田蕊妮，今日（4月17日）惊爆癌病复发，因持续低烧，入院揭发淋巴位置发现癌细胞，而田蕊妮曾于2024年底因初期肺腺癌，曾做手术治疗。早于去年10月网上曾流传田蕊妮身患绝症，老公被指四肢瘫痪兼出轨，当时田蕊妮大感无奈，要发文澄清斥造谣。

田蕊妮堂姐担心

田蕊妮去年10月曾在FB撰长文，透露收到堂家姐的短讯，对方忧心忡忡地追问她是否安好，并转发一则报道。该报道内容提到田蕊妮患上绝症，丈夫四肢瘫痪却有外遇，二人更因欠债百万，要「走佬」到台湾。田蕊妮忍不住大呻：「我内心讲咗好多句救命兼且反白眼反到去后脑！」

田蕊妮直斥假新闻

田蕊妮了解事件来龙去脉，发现是简体字，直斥是假新闻，并立即向堂家姐澄清。田蕊妮在帖文中无奈表示：「假新闻嚟㗎，呢个世界好多Hater㗎！」田蕊妮续道：「首先，我身体好到不得了，另外如果我老公四肢瘫痪，仲可以去偷食，其实会唔会算系一种成就？」

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田蕊妮提到欠债传闻，幽默地反问：「至于欠债呢一件事，我系咪要认真考虑一下好似向生同向太咁出嚟开个记者会？其实最主要系戥我老公唔抵啰（只手拍枱），我系咪要每一日都逼佢出一个名为『活得比你好』post，嚟冲淡一下？呢件事教晓，我千祈唔好理人点谂，唔好活喺别人嘅眼光底下 #世界真系充斥着好多假新闻 #仲要假到咁 #最恐怖嘅系有人信」。

田蕊妮「体内100%没有癌细胞」

田蕊妮于2024年12月透露，被诊断罹患初期肺腺癌，已在台湾接受手术。田蕊妮公开在医院的相片，表示自己是第一次开刀做手术：「之前做身体检查时验出肺部有阴影，再三确认下是非常初期的肺腺癌，做手术把它切除就可以了。」田蕊妮指老公得悉后非常紧张，寸步不离地陪伴和照顾。田蕊妮完成手术后虽然身上留有疤痕，但其夫指太太的体内已100%没有癌细胞，还感慨地称是「好运气」。

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