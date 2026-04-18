《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居

曾于1968年与汪明荃、苏洁贤、黄楚颖合作丽的电视剧《四千金》的褟素霞，早于80年代已移居加拿大生活，直到近年才回流返港定居。褟素霞虽然返香港生活，却作风低调，甚少出席圈中人聚会。日前褟素霞与刘松仁聚会，被好友出卖曝光近况。

刘松仁感谢褟素霞探望

刘松仁日前在微博分享当年今日的照片，见到有年轻时与褟素霞的合照，也有最近聚会的照片，刘松仁甚至公开多张褟素霞的个人生活照，见到已届7旬的褟素霞精神饱满，而且活力十足，保养得宜散发优雅气质。

褟素霞打扮朴素大方

刘松仁在微博留言：「多谢老朋友（禢素霞）远道而来探望，难得一聚，祝愿健康、安好！期待下次再见。」不少网民大赞褟素霞打扮朴素大方，与刘松仁的合照时，二人笑容真挚：「见到昔日电视圈前辈健康平安，实在难得」、「第一代四千金，回忆返晒嚟」。

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褟素霞早于1967年展开演艺事业，当年演出丽的电视的电视剧《四千金》，原则上不会录用刚毕业的艺员，但禢素霞凭古典气质，被导演相中破格录用，与汪明荃、蔡洁贤、黄楚颖组成初代「四千金」，褟素霞亦因《四千金》一炮而红，成为同期出道最快走红的艺人。

褟素霞息影多年

褟素霞因效力丽的、亚视时间长，见证电视台的兴衰，褟素霞后期减少拍剧，以主持妇女节目为主。褟素霞入行15年，接拍经典剧集《少女慈禧》，凭借精湛演技，在戏份不多的情况下大放异彩。褟素霞自移居海外后，已息影多年，过退休生活。

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