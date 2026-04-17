米雪6.25开骚 首办个人音乐派对庆祝入行55年 盼与「友」同乐共度难忘一夜

米雪于演艺圈55年，拍了不少出色的代表作，也获奖无数，工作态度尽得同辈和后辈的认同。为了庆祝入行55年，米雪将于6月13日（星期六）晚上8时正，在旺角麦花臣场馆举行她入行以来首个个人音乐演出《友你有米55派对骚》，票价分别为$1080、$880和$580三种。

米雪感恩嘉宾好友踊跃撑场

顾名思义，「友」即是朋友的意思，米雪表示今次演出有如一个Party Show，希望与「友」同乐一个欢乐的时刻：「很多朋友一知道我即将举行这个音乐Party，便立刻打给我说要买门票和参与做嘉宾！我真的很感恩入行这55年和他们建立了一段段很好的友谊，也衷心感谢他们对我这首个个人Show的支持。」

米雪念念有词练歌词

由于米雪在今次个人演出中以主人家身份免不了要独唱及和嘉宾合唱曲目多首，她笑说大家如有一日离远看到她在念念有词，那表示她正在背歌词，「虽然我以前也有在舞台上献唱，但最多只是唱三首歌。今次是个人Show真的不简单，所以我宁愿花多点时间预备，去带给入场支持我的朋友和粉丝一个精彩和难忘的一晚。」