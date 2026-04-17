正义女神｜许绍雄父子和解戏神级演技成绝响 康华样貌零变化震惊网民 曾为照顾父母推千万剧酬

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛和许绍雄演出的TVB剧集《正义女神》昨晚（16日）播出的一集讲述「言惠知」佘诗曼为了解开「洪思义」许绍雄和「洪知行」丘梓谦父子之间的郁结，主动带「洪思义」许绍雄寻访当年双尸案能力证「洪知行」丘梓谦清白的关键人士，「陈柏全」林俊其全亦透过录影向「洪思义」许绍雄道出「洪知行」丘梓谦内心对父亲的真实想法，终为二人解开多年心结，许绍雄和丘梓谦这段感人场面播出后惹来极大回响。

康华为丘梓谦相隔21年后再演母子

许绍雄将对儿子的愧疚、歉意之情完美展现出来，再用最直白的表达方式表达对儿子的爱，每一句的「我爱你」都触动心灵。康华为丘梓谦seed大骂老公许绍雄为何总是不信任儿子，直斥：「你而家系咪要睇住佢坐监，睇住佢死先安落呀！」同样赚人热泪，今次是丘梓谦与康华相隔21年后再演母子，当年只有11岁的丘梓谦在《人间蒸发》饰演康华儿子，最令人惊讶的是康华冻龄力惊人，当年今日竟未见转变。

相关阅读：《正义女神》3月30日首播 佘诗曼、谭耀文、许绍雄聚焦未成年人犯罪案 1至25集足本剧情懒人包

「洪思义」内疚自责冲动掴了儿子一巴

「洪思义」许绍雄得悉事件真相后，鼓起勇气向当时仍遭还押的「洪知行」丘梓谦道歉及说出内心真实想法，「洪思义」许绍雄极内疚地自责当年一时冲动掴了儿子一巴，这举动令儿子变得叛逆兼及后误交损友，「洪思义」许绍雄坦言有经常反思：「我成日都会谂，如果当年我都畀机会你，系咪我哋嘅关系唔会搞成咁？」之后「洪思义」许绍雄回想经常对少年犯的家长说「我依家畀个机会你，同个仔讲十次我爱你」，他乘机向儿子说出一句又一句的「我爱你」，每说多一句、情绪便更激动、声音更哽咽、眼神更伤痛，泪水亦持续流个不停，一直对父亲的不信任而气愤和失望的「洪知行」丘梓谦，由最初眼红红再听到父亲真诚道歉，也感动落泪。剧集总监制钟澍佳亦直指这个场口想着许绍雄而写，再度感恩《正义女神》能有许绍雄的参与：「呢场戏真系好难，但许绍雄真系处理得好好，呢套剧真系好感恩有许绍雄参与演出。」不少网民纷纷留言向许绍雄致敬：「这令人动容的一幕，欢喜哥演技真是影帝级」、「只有佢先可以演绎出呢个感人嘅情绪」、「这遗作太精彩」、「Benz哥真系每个角色都演得好出色」、「Benz同丘梓谦真系做到𠮶种父子冰释前嫌嘅感觉」。

丘梓谦亦大赞许绍雄浑身是戏

饰演「洪知行」的丘梓谦亦大赞许绍雄浑身是戏：「呢场戏真系好难忘，因为我哋拍呢场戏时，之前已经拍咗好多屋企戏同埋闹交戏，我自己又觉得许绍雄真系好似我爸爸咁，所以真系好带到我入戏，试戏𠮶阵已经有少少忍唔住眼泪，导演觉得个感觉好好，就拍咗我哋个大头先。」其后丘梓谦在IG分享当年《人间蒸发》与康华和许绍雄的旧照和《正义女神》的一家三口照，写道：「我爱你这三个字永远对家人是很难说囗，在拍摄《正义女神》的时候，洪官已经给我一个好温暖爸爸的感觉，最记得拍摄跟爸爸和解的那场戏，在排戏时我的眼泪已经忍不住流下来，令我想起自己工作忙的时候，少了很多时间陪家人，当日子一天一天过，看见自己爸爸的白发越来越多，我爱你这三字在口边但不敢说出来见。大家记得工作多忙也要陪陪家人，因为父母永远都会支持你，也会担心你，记得和家人多沟通。」，因为父母永远都会支持你，也会担心你，记得和家人多沟通。」

相关阅读：陈炜原来系「御用罪犯之母」 最少六部剧集中子女接连出事 网民：教出好多犯人丨正义女神

康华冻龄力惊人看不出已年过半百

与此同时，有网民亦大赞康华的冻龄力惊人，肌肤状态白皙透亮的肤质紧致无瑕，搭配精致立体的五官轮廓，加上一头棕色的长发，完全看不出已经年过半百，而且今次慈母的演出，一洗过往风尘女子感觉。康华在2007年转战内地拍剧，发展相当不俗，更有指她因投资有道而成为圈中小富婆。不过，其后康华因回港照顾年迈的父母而不惜推掉两出酬劳高达7位数的剧集，更斥重金给父母进行心脏和眼部手术。2012年康华重返TVB拍剧，近年陆续参演了不少剧集，她曾被爆斥资5,522万元入手日出康城一个五房单位、现时多个物业，生活无忧。不过，康华的感情生活则仍未有著落，她曾表示有过3段无疾而终的恋情，原来前男友觉得康华真实一面与演戏的形象有太大的落差，毫无激情可言，而单身逾10年的康华只求一切顺其自然，多年来未能遇上那个对的人，可能因为在爱情路上不容易动真情，亦担心太随便付出会换来眼泪兼受伤害，所以便决定不去强求缘分，只为自己开心，并把生活重心置于工作与家人方面。