中年好声音3丨富婆选手刘晓昆罕谈离婚内情 临盆前老公出轨失联 遇小三挑衅：个女仔闹我

来自北京的38岁刘晓昆因参加TVB真人骚选秀节目《中年好声音3》而受到关注，除了因为刘晓昆拥有一把靓声外，其富有背景亦引来网民好奇。刘晓昆曾称自己育有一对子女的单亲妈妈，爸爸在内地做煤炭生意，其后发现刘晓昆居住于半山豪宅，而且又是年薪过千万的女强人，背景十分雄厚。

刘晓昆罕有提及离婚经历

刘晓昆近日宣传新歌《四万万光年》，日前她接受访问，罕有提及离婚经历，她表示怀有第二胎时发现老公出轨，当时她孤身一人在香港待产，之后老公失联长达一年半，期间又曾被「小三」骚扰，虽然老公最后回头要求不离婚，但遭她坚决拒绝，刘晓昆在家人支持下决定离婚。

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刘晓昆临盆前夕发现老公出轨

刘晓昆在访问上罕谈这段离婚经过：「我有咗第二个仔嘅时候，我发现人哋（前夫）有咗第二个，𠮶阵我已经九个月，就快要生，因为我哋有小朋友，𠮶阵我都仲未想离婚，我读紧Master，然后又离婚，仲要带住两个小朋友，我当时有谂过唔离婚，为小朋友坚持呢件事，小朋友一定是有爸爸妈妈喺埋一齐。但系𠮶一位（前夫）差唔多有一年半冇返香港，生完仔都揾佢唔到。」刘晓昆称前夫最终在一年半年后回来：「佢返嚟话唔想离婚喇，但系一年半我都冇见到佢，我喺呢一年半我已经足够去恢复我自己的心情，所以我当时就话唔得，冇可能再同你一齐，而且呢个屋企唔系你想嚟就嚟，想走就走，跟住我哋开始搞离婚。」刘晓昆亦寄语同路人可以大胆一些，不用委屈自己：「我有朋友帮我，查到𠮶个女仔系乜嘢人，𠮶阵我坐完月，𠮶一位（前夫）返过嚟一次话同我离婚，我都有问佢系咪可以唔离，然后𠮶一位就话我乜嘢都知道，𠮶一位就话个女仔（第三者）都咁大年纪，所以要对佢负责任。」

刘晓昆曾被小三发短讯狂闹

刘晓昆续说：「我唔明白点解佢会同我讲呢啲说话，所以𠮶阵精神状况一定唔好，会无端端喊，又要照顾小朋友，仲唔可以畀屋企人知，所以系好辛苦的。不过我自己觉得我好幸运。因为每一段时间，我非常唔开心嘅时候，都会有一啲朋友突然间冲出嚟帮我。」刘晓昆坦言当时很讨厌小三：「我有一段时间做全职家庭主妇，屋企人有资助我，𠮶一位知道自己有问题，所以都有畀少少钱我，但疫情差唔多开始嘅时候，佢就一分钱都唔畀，我就靠自己。𠮶个女仔都有发短讯闹我，我唔明点解呢个世界会有啲咁嘅人，我冇憎佢，反而觉得唔值得为呢个男人，明知做咗会令我唔开心，即系唔再意，所以真系唔好嘥时间。」刘晓昆曾表示怀孕期间由北京移居香港，当时在香港教育学院攻读硕士学位，有指因为朝九晚五的工作难以兼顾家庭，最后转行做保险，虽然很早和孩子们的爸爸分开，不过她的妈妈一直为她照顾孩子，两个孩子都很爱她，一直支持她做令自己快乐的事。

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刘晓昆任职保险估计年赚过千万

刘晓昆2017年已是保险公司的最高营业额新人，睇简介不足一年就做到TOT（顶尖会员），有几年的营业额更是全公司最高头10名或头15名内，估计年赚过千万。翻查资料，刘晓昆毕业于北京舞蹈学院音乐剧系，曾在内地演出过不话剧及音乐剧，亦有创作歌曲及小说经验，曾参加2008年北京奥运闭幕式排练荣获「奥运先锋」称号。刘晓昆曾在IG曝光了自己位于半山的豪宅，超大露台一望无际维港靓景， 露台的边缘更放满超过30支靓酒，十分豪气。刘晓昆的豪宅以白色为主色，面积极为宽敞，木造的地板流露出低调气派。