朴春手写信求外界「忘记吸毒指控」 明赞暗踩Dara如已故姜受延美丽动人

韩团2NE1出身歌手朴春上月初爆料指队友Sandara Park（Dara）涉毒，让她成为代罪羔羊，如今事隔一个多月，她公开3页手写信向大众致歉，并表达希望相关「毒品说法」能够像没发生过，不过，目前该帖文已被删除。朴春今日（17日）在社交网公开手写信，以「致国民」为开头，内容中逐一提及2NE1成员，表达对队友的深厚感情，跟她之前控诉Dara可谓判若两人。

朴春发帖后又删文

朴春形容Dara是「来自菲律宾的公主」，又大赞Dara如已故的女星姜受延一样都非常漂亮。她再称：「当我和队中的主音一起唱歌时，协同作用创造了一个美丽漂亮的声音。每个人都努力工作，但尽管她是姐姐，她用像鱿鱼一样的身体，在表演期间忍受痛苦，并表现出不懈的努力。我甚么都知道，她是队中的大脑，她很聪明，她扮演著类似经理的角色。」对于队友CL，朴春表示：「队长CL，李彩麟是表演之神。从即兴编舞到表情，一切都对她来说都是「一挞即有」。李彩麟是一个真正令人印象深刻的人，她做所有事情都很时尚。」

朴春精神状况存疑

至于Minzy，朴春则指：「我们最年轻的成员是孔旻智以国宝舞者孔玉振的侄孙女而闻名，她真的很令人钦佩，仿佛她继承了家族的血统。她是舞蹈之神，她的舞蹈很神奇。」她表示很爱每一位队友及fans。最后她坦言写这封信是「希望毒品说法不存在」，「关于毒品的那段说法能被当作没有发生过，这太令人遗憾了，因为我们4个人的相遇是一个奇迹。年龄差距很大，这是一个不合理的情况⋯⋯感谢你们的关心，我爱你们。」