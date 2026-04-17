周润发罕有驾车被「捕获」 返九龙塘逾亿元独立屋 传拥10位数身家享受「贴地」生活

周润发（发哥）向来以生活贴地，除了经常外出跑步、出入街市、帮衬平民食店外，更不时被网民在公共交通工具上捕获，亲民表现获赞扬。近日有网民在社交平台分享影片，罕有地拍到周润发亲自驾驶私家车，驶入其与太太陈荟莲居住位于九龙塘金巴伦道的独立屋，引起网民热议。

周润发低调出入

从影片所见，周润发的座驾是一辆型格十足的全黑色车轮，此款车拥有流线型的车身，以黑色玻璃遮挡车内面貌，配上全黑轮圈，整体感觉显得低调，似乎是避免遭到他人打扰。

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周润发与太太居住的九龙塘独立屋，是名人聚居地，已故武打巨星李小龙的故居亦曾坐落附近。周润发夫妇所住的金巴伦道单号独立屋，面积达3,067平方呎，早于1990年以1,470万元购入。有指经过逾30年的升值，独立屋的市价曾估值约2亿元，升值近15倍，有估计现时的价值甚至高达3亿元。

周润发香港多物业

周润发除九龙塘的独立屋外，有指其财力不容小觑，持有的8个物业及一块地皮，分布在山顶、九龙塘、太子、西贡等地，总市值超过10亿元。周润发于2010年以1.28亿元购入山顶阳光花园的独立屋，曾创下屋苑呎价新高纪录。据资料显示，该物业实用面积为2547平方呎，附有面积2000平方呎的花园，以及700平方呎的天台，坐拥南区海景。周润发购入多年从未自住或放租，却曾于2022年以2.2亿元放售，闲置两年后，于2024年减至1.95亿元，惟至今未有成交纪录。

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