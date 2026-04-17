Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周润发罕有驾车被「捕获」 返九龙塘逾亿元独立屋 传拥10位数身家享受「贴地」生活

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-17 HKT
发布时间：20:00 2026-04-17 HKT

周润发（发哥）向来以生活贴地，除了经常外出跑步、出入街市、帮衬平民食店外，更不时被网民在公共交通工具上捕获，亲民表现获赞扬。近日有网民在社交平台分享影片，罕有地拍到周润发亲自驾驶私家车，驶入其与太太陈荟莲居住位于九龙塘金巴伦道的独立屋，引起网民热议。

周润发低调出入

从影片所见，周润发的座驾是一辆型格十足的全黑色车轮，此款车拥有流线型的车身，以黑色玻璃遮挡车内面貌，配上全黑轮圈，整体感觉显得低调，似乎是避免遭到他人打扰。

相关阅读：周润发西贡跑步被集邮 一反常态拒合照吓窒粉丝 跑友做错一件事激亲发哥

周润发与太太居住的九龙塘独立屋，是名人聚居地，已故武打巨星李小龙的故居亦曾坐落附近。周润发夫妇所住的金巴伦道单号独立屋，面积达3,067平方呎，早于1990年以1,470万元购入。有指经过逾30年的升值，独立屋的市价曾估值约2亿元，升值近15倍，有估计现时的价值甚至高达3亿元。

周润发香港多物业

周润发除九龙塘的独立屋外，有指其财力不容小觑，持有的8个物业及一块地皮，分布在山顶、九龙塘、太子、西贡等地，总市值超过10亿元。周润发于2010年以1.28亿元购入山顶阳光花园的独立屋，曾创下屋苑呎价新高纪录。据资料显示，该物业实用面积为2547平方呎，附有面积2000平方呎的花园，以及700平方呎的天台，坐拥南区海景。周润发购入多年从未自住或放租，却曾于2022年以2.2亿元放售，闲置两年后，于2024年减至1.95亿元，惟至今未有成交纪录。 

相关阅读：周润发与苗侨伟排队引围观 网民：可爱又贴地 戚美珍、白茵同行 巨星平民美食地图大公开

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
田蕊妮再度患癌 持续低烧检查发现淋巴有癌细胞须接受标靶治疗 年半前透露患肺腺癌
田蕊妮再度患癌 持续低烧检查发现淋巴有癌细胞须接受标靶治疗 年半前透露患肺腺癌
影视圈
2小时前
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
01:35
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
影视圈
7小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
七榄︱天文台一度发黄雨警告 启德体育园启动上盖防漏装置
社会
4小时前
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
01:23
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
商业创科
7小时前
沥源邨荣瑞楼高层起火。fb：沙田之友
00:44
沙田沥源邨火警 200人疏散
突发
7小时前
百佳传卖盘 港澳分店达240间 北上潮冲击缩舖 90年代「黄老太」广告创一代回忆
百佳传卖盘 港澳分店达240间 北上潮冲击缩舖 90年代「黄老太」广告创一代回忆
商业创科
6小时前
上环斩人│男事主为证券公司负责人 上班途中遇袭 声称无结怨无欠债
00:58
上环斩人│男事主为证券公司负责人 上班途中遇袭 声称无结怨无欠债
突发
4小时前
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
影视圈
9小时前