潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾

前TVB艺人潘宏彬近日惊爆离世消息，终年63岁，其死讯在今届香港电影金像奖特刊「永垂怀念．已故影人」一栏披露，于今年与世长辞。潘宏彬淡出娱乐圈多年，为人最深刻印象是与刘德华的友情，曾形影不离变成不相往来。

潘宏彬刘德华曾「半同居」

潘宏彬与刘德华从艺训班开始已情同手足，二人入行后曾试过「一间屋两个人住」的生活，有指当年潘宏彬与刘德华事业刚起步，曾互相扶持。刘德华成名后曾安排潘宏彬现身其个人演唱会、影视作品中演出，更试过以月薪10万元聘请潘宏彬在其歌迷会「华仔天地」做悠闲工作。

潘宏彬曾为挚友作「挡箭牌」

有传刘德华与当时仍是女友的朱丽倩拍拖时，曾揾潘宏彬做「挡箭牌」，掩护朱丽倩的行踪。不过潘宏彬与刘德华因形影不离，而传出绯闻，当年刘德华为平息谣言，曾发毒誓否认，有传此举无意中伤害潘宏彬。而潘宏彬之后公开有一位细3年、已拍拖两年半的日本芭蕾舞导师女友。

相关阅读：潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》

相关阅读：潘宏彬离世丨淡出幕前28年转行地产真相 传与刘德华有关希望过平淡生活

潘宏彬淡出后中年发福

潘宏彬于1997年开始逐渐退居幕后，却仍与刘德华相约打保龄，翌年始淡出娱乐圈，转行做地产经纪。但潘宏彬离开幕前后，却与挚友刘德华断绝来往，刘德华曾遗憾表示：「找也找不到，保不住这段友情我好遗憾。」

刘德华于2009年婚讯曝光时，潘宏彬曾被传媒追访，已变成中年发福大叔。潘宏彬对于与刘德华不再往来一事仅表示：「有甚么好遗憾？朋友不必天天见面，一天是朋友，终生就是朋友。」

潘宏彬刘德华识于微时

潘宏彬是1981年第10期艺员训练班学员，同届同学有刘德华、梁家辉等。潘宏彬与刘德华可算得上识于微时，二人从新人到走红，自1982年开始合作《猎鹰》、《神雕侠侣》、《鹿鼎记》、《魔域桃源》、《宝芝林》、《杨家将》、《皇上保重》中都有合作。

潘宏彬与刘德华在多部作品中合作无间，更延续至电影上，包括《彩云曲》、《毁灭号地车》、《最佳福星》、《五虎将之决裂》、《九一神雕侠侣》、《庙街十二少》、《机Boy小子之真假威龙》、《杀手的童话》等，只要有刘德华演出的港产片，有好大机会见到潘宏彬的身影。