潘宏彬离世丨淡出幕前28年转行地产真相 传与刘德华有关希望过平淡生活

曾与刘德华非常友好的潘宏彬，近日惊爆离世消息，终年63岁。潘宏彬1981年入读第十期TVB艺员训练班，在幕前工作近20年，却突然1997年退居幕后，翌年离开娱乐圈，转行成为一名地产经纪，潘宏彬淡出的原因众说纷纭。

潘宏彬与刘德华多合作

潘宏彬当时报读艺训班，同届学员有刘德华、连伟健、黄耀明、梁家辉等，潘宏彬与刘德华建立深厚友情，二人在多部剧集中合作，曾被形容「一间屋两个人住」，却因而传出关系超出友谊。

有传潘宏彬离开幕前，转投房地产相关产业，兼与刘德华断绝来往，与二人曾传绯闻有关。刘德华曾表示：「保唔住呢段友情，我好遗憾。」潘宏彬曾透露转换工作环境，是希望过平淡生活，而且睇准当时的房地产行业发展得不错。

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潘宏彬在2009年因刘德华婚讯曝光曾被追访，当时已由靓仔小生，变成中年发福大叔。潘宏彬曾叫传媒放过他，又表示与刘德华失联没有遗憾：「有甚么好遗憾？朋友不必天天见面，一天是朋友，终生就是朋友。」五年后潘宏彬罕有客串电影《微交少女》，延续1982年首度拍摄的电影《靓妹仔》中角色，之后未再有新作。潘宏彬于1988年曾透露有拍拖两年半的日本女友，二人年差3岁，女方为芭蕾舞导师，二人在日本的餐厅中认识。

潘宏彬曾赴台湾发展

1962年出生的潘宏彬，曾是80年代备受关注的小生，1984年凭剧集《新扎师兄》饰演「陈厚德」，一炮而红，之后参演《猎鹰》、《鹿鼎记》、《神雕侠侣》等剧集。潘宏彬亦曾拍摄电影《靓妹仔》、《彩云曲》、《开心鬼撞鬼》、《杀手的童话》等。潘宏彬1988年一度赴台湾发展，在古装剧《射雕英雄传》中饰演杨康，获得观众喜爱，成功打开海外市场。